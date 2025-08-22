『ザ・ビートルズ・アンソロジー』11.26配信決定 未公開映像含む完全新作エピソードも
30年前に公開され、音楽ドキュメンタリーの概念を変えたザ・ビートルズのドキュメンタリー・シリーズに新たなエピソードを加えた『ザ・ビートルズ・アンソロジー』が、11月26日からディズニー公式動画配信サービス「Disney+ （ディズニープラス）」の「スター」で独占配信される。
【動画】同じく「ディズニープラス」で配信中の『ザ・ビートルズ：Get Back』予告編
今回配信される『ザ・ビートルズ・アンソロジー』は、ナレーションやインタビューがメインとなる従来のドキュメンタリーの形式ではなく、ザ・ビートルズのメンバー であるジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スターらメンバー自身が、複雑な彼らの歴史を語るという革新的なスタイルで製作されたドキュメンタリー・シリーズ。
これをきっかけに新たな世代の視聴者やリスナーにも、ザ・ビートルズの音楽と物語が再び注目されるようになり、今もなおその人気と影響力は広がり続けている。
そして今、『ザ・ビートルズ・アンソロジー』が修復、リマスターされ、完全新作のエピソード9を含む、9部構成として「ディズニープラス」で独占配信されることが決定。
これまでの『ザ・ビートルズ・アンソロジー』は8部構成で、リバプールやハンブルクから伝説が始まり、たちまち世界を熱狂させたザ・ビートルズの軌跡が描かれている。ビートルマニア（ザ・ビートルズの熱烈なファンの名称）という言葉をも生みだした世界的なビートルズ・ブームやアメリカでの衝撃的なデビュー、1960年代カウンターカルチャー（反体制・若者文化）のアイコン的な存在としての活躍、インドでの精神的探求、そしてバンドの解散まで、時代を超えた数々の物語が詰まっている。そのすべてに中心にあるのは、いつでも“音楽”。ザ・ビートルズの物語は、常に音楽と共に語られてきた。
今回「ディズニープラス」で独占配信される『ザ・ビートルズ・アンソロジー』には、新たに制作された完全新作のエピソード9が収録。1994年から1995年にかけて、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スターの3人がザ・ビートルズのコンピレーションアルバム『ザ・ビートルズ アンソロジー1』の制作に取り組む様子や、ザ・ビートルズとしての人生を振り返る未公開の舞台裏映像が収められている。
なお修復とリマスター作業は、アップル・コア社の制作チーム、そして映画監督でこれまでにも多くのザ・ビートルズのドキュメンタリーのプロデューサーを務めた名匠ピーター・ジャクソン率いるウィングナット・フィルムズおよびパーク・ロード・ポストのチームが協力して行い、ザ・ビートルズのプロデュースを手掛けたジョージ・マーティンの息子で、音楽プロデューサーのジャイルズ・マーティンが、多数の収録楽曲の新たなオーディオ・ミックスを手掛けている。
ドキュメンタリー・シリーズ『ザ・ビートルズ・アンソロジー』は11月26日より「ディズニープラス」の「スター」で独占配信。
