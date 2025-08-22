◇米女子ゴルフツアー CPKC女子オープン 第1日（2025年8月21日 カナダ ミシサガG＆CC＝6661ヤード、パー71）

第1ラウンドが行われ、前週のポートランド・クラシックでツアー初優勝を飾った岩井明愛（23＝Honda）が7バーディー、ボギーなしの64をマークし、単独首位に立った。

ホールアウトした岩井明はWOWOWのインタビューに応じ「今日はリスクなところ（危ない場面）もなく、結構安定したゴルフだったと思う」とほっと息をついた。

変則的なレイアウトのため、インは11番からのスタート。この最初のホールで10メートル以上のロングパットを強めにヒット。“壁ドン”でカップに放り込んだ。少しラッキーなバーディー発進に「長めのバーディーパットで、かなり強めだったけど、凄くラインが読めていた」と思わず笑みが浮かんだ。

その後はチャンスを築きながらバーディーパットが決まらずパーが続いた。しかし18番で2・5メートルを沈めると後半はバーディーラッシュ。4番で3メートル、6番で2・5メートルを決めた。8番は4メートルのフックラインを読み切り、9番は2・5メートルをジャストタッチでカップイン。最終10番は6メートルを流し込んで3連続バーディーで締めくくった。

ツアー初優勝の翌週でも特別な気負い、過度な緊張感はなかったという。「変わらず、今週も今週で1日ずつ集中していかないといけないので、そこはうまく切り替えられている」とうなずいた。

日本勢では2010年の宮里藍以来15年ぶりとなる2週連続優勝に向けて絶好のスタートを切った岩井明は「今週も攻めるプレーができたらいい」と自信をにじませた。