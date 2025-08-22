◇ナ・リーグ ドジャース9―5ロッキーズ（2025年8月21日 デンバー）

ドジャースのアレックス・フリーランド内野手（23）が21日（日本時間22日）、敵地でのロッキーズ戦に「5番・三塁」で先発出場。メジャー初の3安打を放ち、チームの勝利に貢献した。

初回の第1打席こそ左直に倒れたが、3回に先頭で中越え三塁打。最後はヘルメットを振り飛ばし、ヘッドスライディングで三塁ベースに突っ込んだ。4回2死二塁でも適時二塁打で貴重な追加点を奪うと、9回の第5打席でも二塁への内野安打。メジャー初の3安打と躍動した。

試合後、フリーランドは「速球をしっかり打てたし、見逃しもしませんでした。最初のヒットで少し自信がついて、その次の打席でもさらに自信がついていきた。打つごとに自信を積み重ねていった感じ」と胸を張った。ただ、三塁打には「ちょっと疲れた（笑）」とジョークも忘れなかった。

左肩を痛めたキム・ヘソンが負傷者リスト（IL）入りしたことに伴い、7月29日にメジャー初昇格した23歳はここ数週間で学んだこととして「みんな、レベルが高いということですね。だからこそ、しっかり準備して取り組めば結果は付いてくるんです」と準備の大切さを目の当たりにしたという。

そして、直近3戦で11打数4安打という結果に「自信が付いてきたんだと思います。ここで少し時間を過ごして慣れてきましたし、だんだん快適にプレーできているので、自信を積み重ねているところですね」とメジャーに慣れて徐々に自信も出てきたとうなずいた。

その上で「今日の勝利は大きい。この勢いをサンディエゴに持ち込みたいですね」と22日（同23日）からのパドレスとの首位攻防3連戦に闘志を燃やした。チームはマンシー、エドマン、キム・ヘソンといった内野陣が負傷離脱中だけにフリーランドの台頭はチームにとって大きい。