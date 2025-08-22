Amazonにて開催されている「Amazon Fashion×秋のお出かけタイムセール祭り」の対象商品にワイヤレスギターコントローラー「Riffmaster」が追加された。開催期間は8月28日23時59分まで。

本製品は、リズムゲーム「Fortnite Festival」＆「Rock Band 4」に対応したワイヤレスギターコントローラー。接続範囲約10mの低遅延ワイヤレス接続機能を搭載し、1回の充電で最大36時間プレイ可能だ。さらに演奏用ストラップも同梱されている。また、左利き＆右利きどちらでもプレイできるようにデザインされており、左利きでも違和感なくゲームプレイを楽しめる。

今回セールの対象となっているのは、Xboxの公式ライセンスを取得しているXbox Series X|S、Xbox One、Windows 10/11 PC対応モデル、PlayStationの公式ライセンスを取得しているPS5およびPS4対応モデルの2種。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。