俳優の高橋英樹（81）が、別荘がある自然豊かな長野県蓼科で過ごした、最終日の思い出を発信し、反響を呼んでいる。

【映像】高橋英樹、自然に囲まれた高橋英樹の別荘（複数カット）

夏になると、妻・美恵子さん（77）と別荘のある蓼科に行くことが恒例となっている高橋。これまでにも、その様子をブログで発信しており、娘でフリーアナウンサーの高橋真麻（43）が使っていたという部屋や、雄大な自然を満喫する夫婦ショットなどを披露してきた。

長野県蓼科で過ごした、最終日の思い出

2025年8月20日の更新では、夫婦で自然豊かな遊歩道を散歩するなど、別荘での生活の様子を発信しつつ、蓼科での最後のディナーの様子を公開。「いよいよ、蓼科今夏最終の晩餐ディナー。ブイヤベースも様々な海鮮が入り、こんなに手の入った、ほぼ毎日のディナーにありがたいなあ！と奥さんとの会話。長芋のグラタンなどが添えられて…。最終ディナーにふさわしい美味しさ！本当に美味しい毎日をありがとうございました」とコメントしている。

翌日の更新でも、蓼科での最終日の様子や、夫婦ショットを披露している。「今朝は朝から大忙し 最終日掃除、食器などの片付けなどなど、来年も元気で来ようね！おうちくんありがとう！東京の猛暑に向かってGO！」と投稿した。

これらの投稿にファンから「最終ディナーも素晴らしいですね〜 また来年のお楽しみですね」「若々しいお二人 ステキです たくさんの蓼科便りを、ありがとうございました」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）