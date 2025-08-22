ETF売買動向＝22日寄り付き、日経レバの売買代金は167億円と低調 ETF売買動向＝22日寄り付き、日経レバの売買代金は167億円と低調

22日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比26.8％増の391億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同38.1％増の333億円となっている。



個別ではＭＡＸＩＳ高配当日本株アクティブ上場投信 <2085> 、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> 、ＮＥＸＴ 素材・化学 <1620> 、上場中国Ａ株パンダ <1322> 、ＮＥＸＴ エネルギー資源 <1618> など15銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が3.68％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が3.09％高と大幅な上昇。



日経平均株価が254円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金167億3500万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均193億9000万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が53億300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が23億8800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が21億7900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が17億1500万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が13億9100万円の売買代金となっている。



株探ニュース

