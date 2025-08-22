テレビ東京の嶺百花アナウンサー（25）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。静岡・下田に友人と旅行した様子を投稿した。

「高校時代のクラスメイトとの下田旅行」と明かし、白のTシャツにデニムショートパンツ姿で、ヒマワリ畑での笑顔ショットなどをアップした。

「小さい頃、双子の弟と日焼けで真っ黒になりながら公園を駆け回っていたからか、自然の中で遊ぶのが好きです。ひまわりにパワーをもらいました」と忙しい日々を過ごす中での充電旅となったようだ。

また、別の投稿では「海でゴーグルをつけて本気で泳いだあと、初めてのスイカ割りをしたり、夏を満喫 かれこれ10年ほどの仲…！たくさん笑いました」とつづり、スイカにかぶりつく写真なども公開した。

ファンやフォロワーからも「笑顔最高」「向日葵のような笑顔」「スイカスマイルかわいい」「かわいくてお茶目」「スタイルいいな〜」「蚊に刺されそう」「素足は危険」「長ズボン必須」「パワー全開」「こんな彼女欲しい」などのコメントが寄せられた。

嶺アナは東京都出身。3歳からクラシックバレエを習い、中高ではチアリーディング部に所属し全国大会で優勝した。青学大時には「ミス日本コンテスト」準グランプリを獲得。TBS系の報道・情報番組「THE TIME，」でお天気リポーターを務め、「好きなお天気キャスター」ランキングで1位に輝いた経験も持つ。卒業後は証券会社に就職したが、昨年10月1日付でテレビ東京に入社。現在は「WBSトレンドたまごneo」「スポーツリアライブ」「RACING LABO SUPER GT＋KYOJO」などの番組を担当している。