レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの花乃衣美優（25）が21日、自身のインスタグラムを更新。浴衣姿を披露した。

「浴衣の着付けもヘアアレンジも久しぶりに自分でしてみた」とつづり、水色を基調とした赤い花柄の浴衣姿をアップした。

別の投稿ではデコルテを大胆に露出した花柄トップスにデニムパンツ姿で「めっちゃ夏嫌いやのにテラス席で食べるとか、なんだかんだ夏の暑さ楽しんでる風（？）」と記し、カフェ満喫ショットも公開した。

ファンやフォロワーからも「爽やかな笑顔」「癒される」「美しい女神」などのコメントが寄せられた。

花乃衣は大阪府出身で、大学在学中にモデル活動を開始した。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのスーパーGT3000クラスのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞した。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」。SNSではレースアンバサダーの様子や、プライベートのファッションなども投稿している。

自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めているが、今季限りで卒業すると18日に発表した。