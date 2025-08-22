グラビアアイドルの三田悠貴（27）が21日までに、自身のインスタグラムとストーリーズを更新。北海道を訪れた様子を動画で投稿した。

「お仕事ぶりの北海道」と題し、「今回はエスコンメイン 写真いっぱい撮ってくれたんだけどどれ載せればいいかわからなくなってリールにした」とつづり、エスコンフィールド北海道で北海道日本ハムファイターズ新庄剛志監督のレプリカユニホームを着て観戦などの動画を公開。海鮮丼やトウモロコシなど、食を満喫した姿もアップした。

別の投稿では白のビキニ水着姿や、黄緑のビキニショットなども公開。「今回デジタル写真集が豪華100カット超えのvol.1〜3の3冊同時発売です！！ 大ボリュームやね」などと記し、DVD発売や撮影会の日程なども伝えた。

ファンやフォロワーからも「なまらめんこい」「スタイル抜群」「激かわ」「セクシーで可愛い」「ポニーテールかわいい」「水着素敵」「最強」などのコメントが寄せられた。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。