サッカーJ1柏レイソルのDF犬飼智也（32）の妻でモデルの三原勇希（35）が21日までにインスタグラムを更新。マタニティーフォトを公開した。

三原は「マタニティ撮影してきました 二人目ということもあり、お腹を出した写真ではなく自然な家族写真も兼ねての撮影がいいな〜と思っていたので、こちらのスタジオのイメージがぴったりで」と報告した。

続けて「息子が機嫌良く撮れるかな?と心配してた気持ちはどこへやら!笑笑 自然光がたくさん入るスタジオ内を大はしゃぎで走り回り、優しいスタッフさんに遊んでもらいながら、貸していただいた衣装でお色直しまで、楽しむ自然な姿を写真に収めていただきました。夫とのツーショットやお腹の写真もたくさん」と当日の様子をつづり、マタニティーフォトを公開。家族3人の幸せあふれる写真を披露した。

三原は「子連れ撮影大変だったけどなんとか上手く行ったね〜的な一日では全くなく、この一日が素敵な思い出に」と満足げな様子を見せた。

この投稿にフォロワーからは「素敵すぎて涙腺ゆるみました」「かわいい…!!すてき…!!本当におめでとう」「家族写真が増えていくのかって考えたら泣けてきた!素敵すぎる!」とコメントが寄せられている。