Victrix Gambit

Amazonにて開催されている「Amazon Fashion×秋のお出かけタイムセール祭り」の対象商品にゲーミングヘッドセットが追加された。開催期間は8月28日23時59分まで。

今回のセールでは、ワイヤレス＆有線対応「Victrix Gambit」、最大12mのワイヤレス接続が可能な「Gaming LVL50」が対象となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Victrix Gambit

最大12mのワイヤレス接続とインラインコントロール付き3.5mmケーブルの有線接続を備えた、PS5/PS4/PC対応ゲーミングヘッドセット。足音や銃声、乗り物や敵までの正確な方向と距離を把握させ、敵よりも有利に戦闘を進めることができるサラウンドサウンド機能も搭載されている。

Gaming LVL50

最大12mのワイヤレス接続と最大16時間以上の長寿命バッテリーが特長。長時間のゲーミングでも快適な軽量設計かつ着け心地の良いボディ、PS5の3Dオーディオ対応によりゲームに没頭できる。また、オンイヤーコントロールとノイズキャンセリング機能を備えたフリップミュートマイクを使用して、オーディオをすばやく調整することが可能だ。