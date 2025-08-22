【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#38

今月は女子が男子の2大会を挟み、4週連続で北海道開催のため北の大地に長期滞在しています。

前週の「ISPS HANDA 夏に爆発どれだけバーディー取れるんだトーナメント」は、苫小牧の御前水GCが舞台。主催者は「50アンダー出てもいい」ということでしたが、比嘉一貴君の優勝スコアは通算30アンダー。僕がコンビを組んだ大嶋宝君は17アンダー47位でした。

北海道に来ると楽しみなのが食事ですが、それはプロも同じです。男子は9月のANAオープンのとき、ほとんどの選手が札幌市内のホテルに泊まり、知人や仲間らとすすきのに繰り出し、おいしいものを食べています。

女子は試合会場にもよりますが、札幌市内で食事はしても宿泊する人はほとんどいないんじゃないかな。「不夜城」には興味ないですからね。

僕がプロキャディーになる前の男子プロは、深夜まですすきののネオン街で飲んでいた人もいたそうですが、今は男女とも試合の合間にホテルや近隣のジムで週3回もトレーニングしている選手もいるくらいです。翌日、お酒のにおいをさせてコースに来るような選手はいませんね。

北海道出身（北広島市）の小祝さくらちゃんは「ウニ丼が大好き」と聞きましたが、僕の北海道「3大グルメ」は「味噌ラーメン、ジンギスカン、スープカレー」です。

味噌ラーメンは麺屋「彩未」。北海道在住の宮本勝昌プロのお兄さんに連れて行ってもらったとき、「何でこんな所に、こんなうまいお店があるの！？」とビックリしました。食リポは下手ですから、ホームページの説明をお借りすれば、「3種類の白味噌をブレンドした特製味噌ダレと、豚骨清湯スープが作り出す風味豊かな一杯。チャーシューの上に乗ったすりおろし生姜を加えるとよりさっぱりとした後味に変わります」。

ジンギスカンは「羊々亭」。すすきの駅前の札幌本店によく行きます。最初、「食べ放題なんて知れてるよ」と思って注文したら大間違いでした。タンやランプなど希少部位も味わえて料金もリーズナブル。やわらかくジューシーなラムも最高です。

札幌が発祥のスープカレーは「ラマイ」ですね。このお店も人気店でいつ行っても混んでいます。10段階の辛さに、量はお好み次第。トッピングの種類も豊富。いつも注文するのは、薄切り豚しゃぶ肉入りの「ブヒッ」。辛さは2か3。トッピングはチーズ。ここは多くの男女プロがひいきにしています。

キャディーだって体が資本。こっちにいる間はおいしいものをたくさん食べますよ！

（梅原敦／プロキャディー）