ロッキーズの本拠地、クアーズフィールドは、投手泣かせの球場として知られる。

【もっと読む】ロッテ佐々木朗希は母親と一緒に「米国に行かせろ」の一点張り…繰り広げられる泥沼交渉劇

標高1600メートル。ロッキー山脈のふもとにあって気圧が低く、打球がよく飛ぶだけではない。元日本人メジャーリーガーのひとりはこう言う。

「極端な話、投げたボールはどこへ行くか分からない。キャッチボールですら予想外の変化をしますからね。気圧の関係でかなりスタミナを削られるうえ、頭痛に悩まされたこともあった」

大谷翔平（31=ドジャース）は日本時間21日、そんな投手受難の球場で初めて先発。

ここまで9試合に先発、計23回3分の1を投げて勝ち負けなし、防御率3.47。今季は2度目の右肘手術からの“病み上がり”。前回登板だった14日のエンゼルス戦で4回3分の1、80球を投げたのが今季最長、最多で、今回は5回をメドに投げる予定。20日の試合後は無人のマウンドでシャドーピッチングをしてから球場を後にした。

投手の墓場ともいうべき球場だからなのか、打者としてはバツグンに相性がいい。これまでクアーズフィールドでは18試合に出場して68打数27安打の打率.397、6本塁打、18打点。ここ2日間で9打数3安打、1本塁打、3打点。

20日は打球速度約187キロ、飛距離約126メートル、角度19度という強烈な弾丸ライナーの44号本塁打を6試合ぶりに放った。ロバーツ監督はこの日の試合後、登板翌日となる22日のデーゲームで大谷を休ませることを明らかにした。

明日は今季初の休養日

「ショウヘイはあす、全力で出場して、木曜は休ませる。きょうベンチでも本人と話をした」（ロバーツ監督）

大谷は今季、父親リストで2日休んだだけ。登板日は打者としても出場しているし、登板前後も休んでいない。7月31日から3試合連続で登板した翌日が試合のないチームの休養日となるスケジュールを組んでいたのは体の負担を考慮したためというが、投げて打って他の選手の倍の仕事をしている選手にここまで1日も休みがなかったこと自体がおかしい。本人と話をしたうえでの休日というから、試合に出たがる大谷も納得したわけで、それだけ疲労がたまっているということだ。

大谷が登板したここ3試合、チームは敗戦。ここ2試合はいずれもバットで自分を援護しているものの、それが結果に結び付かない。今回は打者として特に相性が良い球場だけに、バットで自分を援護できれば気持ち良く休みをとれそうだが…。

結果は、投手として4回5失点、打者としては2打数1安打で途中交代。チームは3-８で敗れ、投手復帰後初黒星を喫した。

◇ ◇ ◇

ドジャースと言えば、佐々木朗希は「臆病マインド」が復活の妨げになっているという。そのマインドに関係あるのかどうかはさておき、日本ではその隣にはいつも母親がいた。メジャー挑戦をさせろとゴネ散らかした一昨年のオフもそうだ。いったいあの時、何が起きていたのか。改めて振り返ると佐々木の人物像が見えてくる。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。