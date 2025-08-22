燃え盛る火に油どころか、ガソリンを注いでいるのだから炎上は収まりそうもない。

19日、広島県高野連が「令和7年度秋季広島県高等学校野球大会における誹謗中傷等への対応について」との見出しで声明文を発表した。

「近年、スポーツ競技大会において、大会関係者に対する誹謗中傷や差別的な言動などが、特にSNS上で拡散される事案が確認されるようになっています。こうした行為は、大会関係者の名誉や尊厳、人権を傷つけ、心身に深刻な影響を生じさせるものであり、決して看過できません」

とし、「こうした行為があった場合、法的措置を含めて毅然とした対応をとってまいります」と意思表明を行った。

現在行われている夏の甲子園では、試合そのものより、広島県代表の広陵の不祥事が話題になっている。今年1月に部内で集団暴行に遭った部員の保護者がネットで告発したことを皮切りに、過去の被害者やその保護者たちも次々に告発。広陵はもちろん、暴行を知りながら広陵を夏の大会に出場させた高野連などにも非難の矛先が向いている。

広陵は初戦突破後の10日、以降の出場を辞退したものの、その際の会見では被害部員への謝罪などは一切なく、「我々は誹謗中傷の被害者」と言わんばかりの態度で火に油。今回の広島県高野連の声明も炎上に拍車をかけている。

もちろん、誹謗中傷は看過できないし、学校側が主張する「学校への爆破予告」などは言語道断。行き過ぎた書き込みに厳格に対処するのは当然とはいえ、「学校や高野連が初動で失敗した」という意見は少なくない。

《集団暴行する犯罪者は見て見ぬふり SNSの批判には法的措置 こんな対応してるから誹謗中傷が生まれるのでは？》

というツイートは、20日18時点で閲覧数335万、「いいね」が4.3万件もついた。

なにせ、今年1月に寮内の規則を破った加害部員に対し、高野連が3月に下した判断は「対外試合1カ月禁止」のみ。公式戦がない期間とあって、何のペナルティにもなっていない。「見て見ぬふり」も同然だ。

さらに声明文の「スポーツマンシップに則って真剣勝負を繰り広げる、かけがえのない舞台です。誹謗中傷や差別的な言動などは、くれぐれも慎んでいただきますようお願い申し上げます」という箇所には、やはりXで《集団暴行のどこがフェアでスポーツマンシップなの？》と、ツッコまれている。

かねてから広陵の対応を問題視してきた広島市議の椋木太一氏も同様に

《相変わらずの「SNSたたき」 高野連が今すべきことは、暴力事案の解明に向けた動きであり（中略）今後、こうした「被害者ポジション」「他責思考」から抜け出せなければ、暴力事案の一掃などできない》

と、Xでつづっている。

産経も読売も広陵と高野連の対応のまずさを指摘する中…

夏の甲子園の主催者である朝日新聞も、ほっかむりを決め込んでいる。たとえば読売新聞は「広陵甲子園辞退 SNS中傷招いた対応の甘さ」、産経新聞は「＜主張＞広陵の甲子園辞退 これでは後味が悪すぎる」と、いずれも13日付の朝刊の社説で言及。

読売が「被害生徒側が不満を残した初動調査の不徹底こそ、大いに反省すべきである」「調査の透明性確保に、高野連は指導力を発揮してほしい」と書けば、産経も「SNS上の中傷はあったにせよ、学校側が問題を軽視し、初動対応を誤ったことが、出場辞退につながったのは明らかだろう」「高野連の判断にも疑問が残る。被害者が転校せざるを得なかった暴力行為への処分は『厳重注意』が妥当なのか。被害者側の声も聞かず、広陵側の言い分だけで処分を決めていいのか。審査方法の見直しを検討する必要がある」と、いずれも広陵と高野連の対応のまずさを指摘している。

では朝日はどうかといえば、広陵が会見を行った翌日11日の朝刊では大きく紙面を割いていたものの、事実関係や校長の発言を書いたのみ。雑感では広陵の対応に苦言を呈しつつ、むしろSNSで誹謗中傷を行う危うさといったことに終始していた。

「少なくとも、高野連は被害部員が『転校せざるを得ないほどの暴行に遭った』ということは認めていますからね。というのも、本来、転校した部員は1年間、対外試合への出場ができない。例外は高野連が『転校やむなし』と認め、特例措置を出した場合のみです。最初に告発した保護者や週刊誌上で過去の被害を訴えた元部員は、特例措置があったことを認めている。つまり、高野連は昔から広陵の暴力を知っていたことになります。高野連と一心同体の朝日にしても同じですよ」（高校野球関係者）

自分たちで暴力の温床を育てておきながら、批判の矛先が自分たちに向いた途端、SNSの危険性に問題をすり替え、さらに法的措置をちらつかせるダブルスタンダード。まさにネットで言うところの「おま言う」（お前が言うな、の意味）案件である。

高野連には年間1000件以上の暴力事案が報告されているというが、主催者たちがコレでは減らないのも当たり前だ。

広陵といえば、卒業生で今秋ドラフトの注目選手が未成年への性犯罪を犯し逮捕され、球界内外に大きな波紋を広げている。いったい何が起きていたのか。

