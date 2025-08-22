【Amazonファッションセール】三栄貿易「スーパーマリオシリーズ」のぬいぐるみ&フィギュアが登場【2025.8】
【Amazon Fashion×秋のお出かけタイムセール祭り】 開催期間：8月22日9時～8月28日23時59分
(C)2017 Nintendo
三英貿易 スーパーマリオオデッセイ キャッピー(マリオの帽子) ぬいぐるみ
Amazonにて開催中の「Amazon Fashion×秋のお出かけタイムセール祭り」の対象商品に三栄貿易より発売されている「スーパーマリオ」シリーズのぬいぐるみやフィギュアなどが追加された。
セールでは、「スーパーマリオ」シリーズに登場するキャラクターたちをモチーフにしたぬいぐるみやフィギュアなどが登場。「スーパーマリオオデッセイ」に登場するキャラクター「キャッピー」のキャップ状態のぬいぐるみや、「スーパーマリオ フィギュアコレクション」からフィギュアコレクション専用の、遊べる・飾れるステージ「FPS-001 プレイセット (キノコ王国)」、「スーパーマリオ 雑貨」シリーズから「スーパーマリオ」シリーズに登場する敵キャラクター「ドッスン」のクッションなどがラインナップされており、期間中、割引価格で提供される。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
スーパーマリオオデッセイ キャッピー(マリオの帽子)
サイズ：25×27×11cm（幅×奥行×高さ）
スーパーマリオ フィギュアコレクション プレイセット キノコ王国（FPS-001）
スーパーマリオ ぬいぐるみ雑貨 ドッスンクッション（MZ36）
サイズ：34×14.5×37cm
