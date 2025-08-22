三英貿易 スーパーマリオオデッセイ キャッピー(マリオの帽子) ぬいぐるみ

Amazonにて開催中の「Amazon Fashion×秋のお出かけタイムセール祭り」の対象商品に三栄貿易より発売されている「スーパーマリオ」シリーズのぬいぐるみやフィギュアなどが追加された。

セールでは、「スーパーマリオ」シリーズに登場するキャラクターたちをモチーフにしたぬいぐるみやフィギュアなどが登場。「スーパーマリオオデッセイ」に登場するキャラクター「キャッピー」のキャップ状態のぬいぐるみや、「スーパーマリオ フィギュアコレクション」からフィギュアコレクション専用の、遊べる・飾れるステージ「FPS-001 プレイセット (キノコ王国)」、「スーパーマリオ 雑貨」シリーズから「スーパーマリオ」シリーズに登場する敵キャラクター「ドッスン」のクッションなどがラインナップされており、期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

スーパーマリオオデッセイ キャッピー(マリオの帽子)

サイズ：25×27×11cm（幅×奥行×高さ）

スーパーマリオ フィギュアコレクション プレイセット キノコ王国（FPS-001）

スーパーマリオ ぬいぐるみ雑貨 ドッスンクッション（MZ36）

サイズ：34×14.5×37cm

(C)2017 Nintendo

(C) Nintendo