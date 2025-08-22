Amazonにて開催されている「Amazon Fashion×秋のお出かけタイムセール祭り」の対象商品にゲーミングコントローラー「TURTLE BEACH Victrix Pro BFG」が追加された。開催期間は8月28日23時59分まで。

本製品は、プレイスタイルに合わせてモジュラーを交換できるゲーミングコントローラー。今回のセールでは、「TURTLE BEACH Victrix Pro BFG for PS5」および「Victrix Pro BFG for Xbox Series X|S and PC」が対象となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

TURTLE BEACH Victrix Pro BFG for PS5

PS5/PS4とPCでシームレスなワイヤレス接続が可能。リバーシブルの左モジュールでは、標準的なプレイステーションのスティック構成とオフセットスティックの両方が使用できる。格闘ゲームなら、右スティックを6つのマイクロスイッチボタンに置き換えるファイトパッドモジュールに交換することが可能だ。D-Pad、アナログスティックキャップ、アナログスティックゲートも交換できる。

また、フルカスタム プロファイル設定を持つ4つの背面ボタンを搭載。LEDプロファイルボタンにより、プレーヤーは背面ボタンをその場でマッピングでき、ボタンマッピングを記憶し使い分けることができるプロファイルを最大3つまで保存することが可能だ。

クラッチトリガーは、5つの異なるストップポイントを持ち、ヘアトリガー、スタンダードトリガー、またはその中間など、プレーヤーの好みに合わせて押し込み具合を調整することができる。

Victrix Pro BFG for Xbox Series X|S and PC

無線接続／有線接続／Bluetooth接続に対応。自宅ではワイヤレスで、トーナメントでは同梱ケーブルを使用して遅延の少ない有線プレイを楽しめる。

モジュールを入れ替えてカスタマイズ自由自在。リバーシブル左モジュール、スタンダード右モジュール、6ボタンファイトパッド右モジュール、4つのアナログスティックキャップ、3つの方向パッドキャップ、4つのゲートを交換できる。また、Dolby Atmosのライフタイムサブスクリプションが付属。遅延の少ない高精細サラウンドサウンドを楽しめる。