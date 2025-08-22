「夢のよう」ヘンク、ポーランド王者に５発先勝で元神戸指揮官が大興奮！10番を背負う伊東純也は…【ELプレーオフ】
上々も上々のスタートだ。
現地８月21日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）プレーオフの第１レグで、伊東純也が復帰したベルギーの強豪ヘンクが、ポーランド王者レフ・ポズナンと敵地で対戦。５−１で大勝し、力の差を見せつけた。
EL予選初戦に臨んだヘンクは、パトリック・フロショフスキーが10分に先制点を奪った後、19分に同点弾を浴びるも、25分に33歳のスロバキア代表MFが再び得点し、すぐさま勝ち越しに成功。その後、33分にブライアン・ヘイネン、40分にオ・ヒョンギュ、後半に入って48分に相手のオウンゴールで加点した。
クラブ公式サイトによれば、ヴィッセル神戸やシント＝トロイデンを経て、昨季からヘンクを率いるトルステン・フィンク監督は、「夢のような結果だ」と興奮気味に感想を伝えた。
「我々は非常に成熟した戦いを見せた。試合を支配し、攻撃面で非常に効率的だった。ここ数週間、私たちは効率不足だと指摘されてきたが、今日はその逆を証明した。美しいフットボールを披露し、戦術的にも優勢だった。パトリックは力強さを発揮した。彼の２得点は完全に正当なものだ。今日は全員の調子が良かった」
ホームでの第２レグは、28日。その間の23日に予定されていた国内リーグのシャルルロワ戦は延期になったため、休養十分で臨める。
「私たちのリードは余裕があるように見えるが、フットボールでは何だって起こり得る。ホームでのリターンマッチでも、我々のファンの前で全力で勝利を目指す」
また、指揮官から絶賛されたフロショフスキーは、次のように語った。
「結果に満足しているが、特に内容に満足している。攻撃面で非常に強かった。ヨーロッパでのアウェーで５得点はそうそうない。来週のホームゲームで結果を確固たるものにし、突破したい。
ヨーロッパリーグでのプレーは僕らにとって重要だ。そのレベルで多くの経験を積み、選手として成長できる。このような大きなスタジアムで支配できるのは、素晴らしい感覚だ。もっとも、ポーランドのチャンピオンと対戦した点も忘れてはいけない。今はリターンマッチに集中し、自分たちのポジションを確固たるものにしたい」
なお、６日前のルーベン戦（２−１、ベルギーリーグ第４節）で79分から出場し、ヘンク再デビューを果たした伊東は、70分から出場。プレータイムを少し伸ばした。期待の背番号10の初先発、初ゴール、初アシストが待たれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
