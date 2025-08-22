ÄÔ´õÈþ¡õ¿ù±ºÂÀÍÛ¡¢Âè5»Ò¼¡½÷¤Ë¥á¥í¥á¥í¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤è¤¯¿²¤ë¤Í¤§¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¡¢¿ù±ºÂÀÍÛÉ×ºÊ¤¬¡¢22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£8Æü¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Âè5»Ò¼¡½÷¡ÖÌ´¶õ¡×¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÄÔ¤Ï¡ÖÂç¤¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡Ö¹¬¶õ¤¬Âç¤¤¯´¶¤¸¤¿Ä«¡¡¤È»×¤Ã¤¿¤é¥¯¥Ã¥¯¤âÂç¤¤¤¤Ê¤¡¡Á¤È´¶¤¸¤¿º£Æü¤³¤Îº¢¡¡²Ä°¦¤¤¡×¤È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£°ìÊý¤Î¿ù±º¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¤è¤¯¿²¤ë¤Í¤§¡¡¤¦¤Á¤ÎÃË»Ò¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿²¤Ê¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ì´¶õ¤Ï¡¢¤¹¤ä¤¹¤ä¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÔ¤È¿ù±º¤Ï2007Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡¦17¡Ë¡¢10Ç¯12·î¤ËÄ¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡¦14¡Ë¤µ¤ó¡¢13Ç¯3·î¤Ë¼¡ÃË¡¦Úß¶õ¡Ê¤½¤é¡¦12¡Ë¤µ¤ó¡¢18Ç¯12·î¤Ë»°ÃË¡¦¹¬¶õ¤µ¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
