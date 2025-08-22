ガス漏れを引き起こしたノルドストリームの爆破をめぐっては大規模な捜査が行われた/Danish Defence/Anadolu Agency/Getty Images

（ＣＮＮ）イタリアの警察が、２０２２年９月にロシアとドイツを結ぶ天然ガスの海底パイプライン「ノルドストリーム」への攻撃を調整した疑いで、ウクライナ人の男を逮捕した。

ロシアがウクライナへの本格的な侵攻を開始した後に発生したこの爆発をめぐっては、容疑者確保に向け大規模な捜査が行われた。

爆発の原因は激しい臆測の的となり、ロシアのウクライナ侵攻後、欧州での政治的緊張をさらにあおってきた。ウクライナとロシアはいずれも関与を否定していた。

ドイツの検察当局が逮捕を発表した。声明によると、容疑者は「２０２２年９月にボーンホルム島付近のノルドストリーム１とノルドストリーム２のガスパイプラインに爆発物を仕掛けた集団に属している」。

イタリアの警察は、北部リミニ県で容疑者を逮捕したことを確認したが、その他の詳細についてはほとんど明かさなかった。

容疑者と共犯者らはドイツ北部の港町ロストクからヨットで現場に向かい、攻撃を実行した。ヨットは偽造した身分証明書を使い、仲介業者を通じてドイツ企業から借り受けたものだという。

デンマークとスウェーデンもこの攻撃を調査していたが、２４年に打ち切ったため、この事件を追及しているのはドイツのみとなっていた。