台風第１２号は、宮崎市付近をゆっくりした速さで東北東へ進んでいます。九州南部では２２日は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。九州南部では、引き続き２２日昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

台風第１２号は、２２日４時には宮崎市付近にあって、ゆっくりした速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルとなっています。

台風第１２号は、日向灘を北東へ進み、２２日昼過ぎまでに熱帯低気圧に変わるでしょう。



［雨の予想］



九州南部では鹿児島県を中心に、台風の中心付近の発達した雨雲により、非常に激しい雨や激しい雨が降り、土砂災害や洪水災害の危険度が高くなっている地域があります。

九州南部では２２日は、雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。台風の動きが遅いため、同じ地域で雨が降り続いて、総降水量が多くなるおそれがあります。

２２日６時から２３日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

九州南部 １５０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、以下のとおりです。

九州南部 鹿児島県（奄美地方を除く）

２２日昼過ぎにかけて



［風の予想］

九州南部では２２日は強い風の吹く所があるでしょう。

２２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

九州南部 １８メートル （２５メートル）



［波の予想］

九州南部では２２日は、うねりを伴い波の高い所があるでしょう。

２２日に予想される波の高さ

九州南部 ２．５メートル うねりを伴う



［防災事項］

２２日は、九州南部では、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、強風やうねりを伴った高波に注意してください。また、九州南部や九州北部地方では、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

