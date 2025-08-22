【Amazonファッションセール】三英貿易の「星のカービィ」ぬいぐるみが多数登場【2025.8】
【Amazon Fashion×秋のお出かけタイムセール祭り】 開催期間：8月22日9時～8月28日23時59分
Amazonにて開催されている「Amazon Fashion×秋のお出かけタイムセール祭り」の対象商品に三英貿易の星のカービィぬいぐるみが追加された。開催期間は8月28日23時59分まで。
今回のセールでは、「星のカービィ ALL STAR COLLECTION」シリーズの「ハンマーカービィ(S)」や「バンダナワドルディ (マスコット)」、ほんのりレトロな手のひらサイズのぬいぐるみ「ほしのかーびぃ ころろんフレンズ カービィ」、後ろのリングを引っ張るとブルブル動く「星のカービィ ディスカバリー くるまほおばり ブルブルぬいぐるみ」、星形のキーリングがポイントの「ミニもふマスコットキーホルダー スリープ」などが対象商品としてラインナップしている。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
星のカービィ ALL STAR COLLECTION ハンマーカービィ (S)
ほしのかーびぃ ころろんフレンズ カービィ
星のカービィ ディスカバリー くるまほおばり ブルブルぬいぐるみ
(C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.