Amazonにて開催されている「Amazon Fashion×秋のお出かけタイムセール祭り」の対象商品に三英貿易の星のカービィぬいぐるみが追加された。開催期間は8月28日23時59分まで。

今回のセールでは、「星のカービィ ALL STAR COLLECTION」シリーズの「ハンマーカービィ(S)」や「バンダナワドルディ (マスコット)」、ほんのりレトロな手のひらサイズのぬいぐるみ「ほしのかーびぃ ころろんフレンズ カービィ」、後ろのリングを引っ張るとブルブル動く「星のカービィ ディスカバリー くるまほおばり ブルブルぬいぐるみ」、星形のキーリングがポイントの「ミニもふマスコットキーホルダー スリープ」などが対象商品としてラインナップしている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

星のカービィ ALL STAR COLLECTION ハンマーカービィ (S)

ほしのかーびぃ ころろんフレンズ カービィ

星のカービィ ディスカバリー くるまほおばり ブルブルぬいぐるみ

(C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc.