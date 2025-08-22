65Z570L

Amazonにて開催されている「Amazon Fashion×秋のお出かけタイムセール祭り」の対象商品に4K液晶テレビ「REGZA」が追加された。開催期間は8月28日23時59分まで。

今回のセールでは、高音から重低音まで立体的で迫力のあるサウンドが楽しめる「Z570L」シリーズや、映像処理技術でネット動画の映像も高画質に再現し、視聴環境にあわせて適切な映像に自動調整する「E350M」シリーズなどが対象製品としてラインナップしている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

REGZA 65インチ 4K液晶テレビ 65Z570L

高速レスポンス、ノイズリダクション、快適な操作性を備えたレグザエンジンZRIIを搭載。重低音立体音響システムがのびやかでクリアな高域再生とパワフルな低音再生を実現する。

REGZA 65インチ 4K液晶テレビ 65E350M

レグザエンジンZRと前面直下型LEDパネルを搭載。テレビを見る場所や時間帯・室内照明などの視聴環境や、映像の種類をリアルタイムに察知・解析し、常に美しい画質に自動で調整する。