激安スーパー「ロピア」の“おトクすぎるボリューム満点総菜”を5つ厳選！スイートポテトもチキンも驚きサイズ
「ロープライスのユートピア」をモットーに、低価格で高品質な商品を提供する「ロピア」は、家族層をターゲットに大容量パックの総菜が人気を集めているスーパーマーケットです。
普段はスーパーで総菜を買うことがほぼない筆者ですが、何度か通ううちに総菜目的でロピアに通うようになっているほど、魅力的な商品が多いのも特徴なんです。季節ごとに旬のものを使用した総菜が登場するので、行くたびに新たな商品との出会いがありますよ。
ロピアは、クレジットカードや電子マネーは使えず基本は現金決済で、その分価格を抑えて提供できているといった仕組みになっています。総菜売り場がとっても広く種類も豊富なため、総菜目的で訪れるという方も少なくないはず！今回はボリューム満点の総菜を5つ紹介していきます。
◆「スイートポテト」734円（税込）
「スイートポテト」は、1個あたり約122円。ボリューム感があり食べ応えがあるため、朝食や小腹が空いたときのおやつにピッタリです。
美しい黄金色に焼き色が付いた見た目が食欲をそそります。冷やしても温めても美味しく、温度によって食感や風味が変わるのでその日の気分によって食べ方を変えるのもオススメです。そのまま食べても美味しいですが、温めることでより甘さが増して、さつまいもの風味をより感じることができるんです。
ずっしりとした芋感があるので、さつまいも好きにはとってもおすすめ！濃厚でなめらかなな口当たりがクセになります。
◆「にんにく香る！スパイシーチキン」734円（税込）
迫力のあるビジュアルとボリューム感が人気の「にんにく香る！スパイシーチキン」は、にんにくとスパイスの風味を効かせたチキンライスです。
パッケージの蓋を開けた瞬間からにんにくの刺激的な香りが漂い、見た目以上の満足感があるのも特徴です。ガッツリ系が好きな方は、確実にリピートしたくなるパンチの効いた味付けに魅了されるはず！
お茶碗に盛り付けると3人前くらいになるでしょうか。ガーリック臭がプンプンで次の日のことが気になりますが、「一度食べたら止まらない」と息子が大絶賛するほど、にんにく好きの方にとって大満足間違いなしの1品です。
◆「漁萬 海鮮たっぷりちらし寿司」1825円（税込）
「海鮮たっぷりちらし寿司」は、「日本橋魚萬」の鮮魚部門が手がけているため、ネタの新鮮さが自慢です。家族でシェアできるほどのボリューム感で、見た目もとっても華やか。パーティやお祝い事にもぴったりの1品になっています。
気になる具材ですが、マグロ、サーモン、エビ、とびっこ、卵焼き、カニカマ、カイワレ大根がのっています。かんぴょうや人参が入ったあっさりとした五目酢飯との相性も抜群です。
とびっこのプチプチとした食感がアクセントになっていて、自分で作るよりも圧倒的に豪華なちらし寿司が気軽に楽しめるのが嬉しいです。具材が大きめにカットされているため、それぞれの具材の存在感があり、ネタ自体の旨味もしっかりと味わうことができました。
◆「あじの南蛮漬け」626円（税込）
「あじの南蛮漬け」は、やさしい酸味の自家製南蛮酢が自慢の1品なんだそう。カラッと揚げたあじの竜田揚げとたまねぎ、人参を漬け込んでいて、甘酢具合が絶妙で美味しいです。
酸味が強いのかと思いきや、まろやかな味わいで酸っぱさはそこまで感じず、たまねぎの甘さもしっかりと感じました。
まさに夏に食べたくなるさっぱりとした味付けで、なにより量がすごい。あじは約10枚ほど入っていました。肉厚なあじの食感が感じられて、お酒のアテにももってこいの商品でした。
◆「フィッシュ＆チップス」 1382円（税込）
