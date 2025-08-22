三栄貿易「ZP02 BOTW ボコブリン (S)」

Amazonにて開催されているセール「Amazon Fashion×秋のお出かけタイムセール祭り」の対象商品に三栄貿易から発売中のぬいぐるみが追加された。

セールでは、任天堂の「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」に登場するキャラクター「ボコブリン」のぬいぐるみや、「ピクミン3」から登場した「岩ピクミン」のぬいぐるみ、「どうぶつの森」シリーズに登場する住民キャラクター「リリアン」のぬいぐるみなどがラインナップ。期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「ZP02 BOTW ボコブリン (S)」

サイズ：25×14.5×21cm（幅×奥行×高さ）

「PK04 岩ピクミン」

サイズ：11×10×18cm（幅×奥行×高さ）

「DP15 リリアン（S）」

サイズ：11×10×24cm（幅×奥行×高さ）

(C)2017 Nintendo

(C)Nintendo