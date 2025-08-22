【Amazonファッションセール】ゼルダやピクミン、どうぶつの森のぬいぐるみがお買い得【2025.8】
【Amazon Fashion×秋のお出かけタイムセール祭り】 開催期間：8月22日9時～8月28日23時59分
(C)2017 Nintendo
三栄貿易「ZP02 BOTW ボコブリン (S)」
Amazonにて開催されているセール「Amazon Fashion×秋のお出かけタイムセール祭り」の対象商品に三栄貿易から発売中のぬいぐるみが追加された。
セールでは、任天堂の「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」に登場するキャラクター「ボコブリン」のぬいぐるみや、「ピクミン3」から登場した「岩ピクミン」のぬいぐるみ、「どうぶつの森」シリーズに登場する住民キャラクター「リリアン」のぬいぐるみなどがラインナップ。期間中、割引価格で提供される。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
「ZP02 BOTW ボコブリン (S)」
サイズ：25×14.5×21cm（幅×奥行×高さ）
「PK04 岩ピクミン」
サイズ：11×10×18cm（幅×奥行×高さ）
「DP15 リリアン（S）」
サイズ：11×10×24cm（幅×奥行×高さ）
