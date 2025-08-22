「8年」を経て判明、夫の隠された本性。機嫌を損ねた時の恐ろしさ【ママリ】

高校時代、バイト先で出会った夫。心配性で、いつも私の行動を知りたがりました。その執着ともとれる愛情を当初は喜んでいましたが、夫は徐々に仕事のストレスを家で発散するようになっていきます…。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『モラハラ夫から逃げてきた』をごらんください。※漫画の中に暴力・モラハラに関する表現があります。苦手な方はご注意ください。

「原因はわたし」繰り返し刷り込まれ…

夫の顔色をうかがいながら、ビクビク生活していた主人公。機嫌をとるために必死でした。ところが、少しでも気に食わないことがあると怒鳴られ、「お前に原因がある」と、繰り返し言われ続けます。

夫を見限ろうと決めた瞬間

モラハラが始まってから8年…。ついに夫から暴力をふるわれるように。暴力に耐えかね、主人公は夫から「もう離れよう」と決意します。そして、自立するため、資格を取得して職を手にします。



ところが、主人公の行動に危機感を覚えたのか、急に今までのことを謝罪した夫。今までされてきたことを考えると、とうてい許すことはできません。



ですが、今まで長い間モラハラ・DVに耐え続けた主人公は、感覚がマヒしてしまっています。またしても夫を信じ、やり直す道を模索し始めました。

モラハラについて調べて気づいたこと

モラハラについて調べたところ、自分の夫はモラハラの「加害者」であり、そして自分は「被害者」だと気づいた主人公。そして、子どものためにも、家を出ることを決意。



幸いにも、この時は同居している義母も味方になってくれました。モラハラの渦中にいる時、本人はなかなか気づきにくいと言われています。「家庭」という閉鎖的な空間だからこそ、気づくことが遅れてしまうことがあるのかもしれませんね。



少しでも異変に気づいたら、信頼できる人や機関に相談するなどして、客観的に「おかしい」と指摘してもらうことも必要かもしれません。

自身の体験を発信することについて、原案者であるはぴはろさんは以下のように語っています。



「私の体験談を読んでいただき、ありがとうございます。すてきな漫画にしてくださり、大変感謝しております。自分で読みながら、時折思い出して涙が出てしまいました。



私がこの体験をつづったのは、同じような苦しみの渦中にある女性たちの『なにか行動してみよう』と思えるきっかけになれたらと思ったからです。



それまで夫との生活の現状維持に必死だった分、何もかも捨て、大切なものを守るのは大変だし、しんどかったです。



でも、行動してよかった。私はカゴから飛び立てました。



まだまだ自分のなかの葛藤がないわけではありませんが、今は仕事も家庭も恋愛も、極めて順調です。数年前の私がどう思うでしょうか。自分でもびっくりです。



こんな人もいるのだから、得たい未来を諦めてほしくないと思います。

読んでくださった皆様が、この漫画から受け取れるものがありますよう願います」



配偶者からのモラハラやDVについては、公的機関への相談もできます。下記リンク先を参考ください。

