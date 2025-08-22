¡ÖÂ¸ºß´¶¤¬¡Ä¡×ÌÚÂ¼²ÂÇµ¤¬¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡ÙºÇ¿·ºî¤Ç¸«¤»¤ë²ø±é¡¡¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï?
½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù(9·î5Æü¸ø³«)¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¥«¥Ã¥È¤¬7Æü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÚÂ¼²ÂÇµ¤¬±é¤¸¤ë¡ÈÆæ¤Î¤ª¤ó¤Ê¡É¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¥á¥¤¥¥ó¥°¥«¥Ã¥È¡£¿¿¤ÃÇò¤ÊÌµµ¡¼Á¤ÊÏ´¹ö¤ÎÃæ¤Ç¸·½Å¤ËÂÎ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤¿¾å¤Ë¸ý¤âºÉ¤¬¤ì¡¢°Ø»Ò¤Ëº¿¤Ç·Ò¤¬¤ì¤¿¤Þ¤ë¤Ç³¤³°±Ç²è¤Î½ÅÂçÈÈºá¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÆæ¤Î¤ª¤ó¤Ê¡É¤Î»Ñ¤ò¤È¤é¤¨¤¿¥«¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¸ý¤òºÉ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤±¤¬³°¤µ¤ì¤¿½÷¤¬¹´Â«¤ò¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¹â¤é¤«¤Ë¾Ð¤¦ÉÔµ¤Ì£¤Ê¥«¥Ã¥È¤â¡£¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤ò°ìÁØ°ú¤Äù¤á¤¿ÌÚÂ¼¤Î²ø±é¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤âÂ¸Ê¬¤Ë¤³¤Á¤é¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ï´¹ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢°ì¸«¡ÖÉáÄÌ¤Î½÷À¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¥«¥Ã¥È¤â²ò¶Ø¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤â¡¢¼ó¤«¤é¾åÈ¾¿È¤Ë¤«¤±¤Æ¤¬·ì¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ç»£±Æ¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¶¶ËÜ¤ÈâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤È¤Î¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤ÊÊý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤¹¤´¤¯µ¤¤µ¤¯¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬ËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ¡£(Æ±¤¸¸½¾ì¤Ç¤â)¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¡¹¤Î¥«¥Ã¥È¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ªÏÃ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤»¤ëÌò¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È½é¶¦±é¤òÌ¾»ÄÀË¤·¤¯¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
âÃ±ÉÅÄ¤âÌÚÂ¼¤Î±éµ»¤Ë´Ö¶á¤Ç¿¨¤ì¤¿´¶ÁÛ¤ò¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¶¸µ¤Åª¤Ç¤·¤¿¡£Â¾¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼Çµï¤¬½Ð¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡ÙÁ´ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¤âÊ·°Ïµ¤¤Î°ã¤¦¥«¥é¡¼¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿±©½»´ÆÆÄ¤ÏÌÚÂ¼¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢·àÃæ¤Ç¤ÏÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÃæ¡¹¤ËÂçÊÑ¤ÊÌò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»£¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¥Ë¥ä¤±¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤¤¤¤¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤ÆÂ÷¤·¤¿ÆñÌò¡ÈÆæ¤Î¤ª¤ó¤Ê¡É¤Î½ÐÍè±É¤¨¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Á°ºî¤ËÂ³¤¤¤Æ¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ë±©½»±Ñ°ìÏº¤Ï¡¢¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Á¡¼¥Õ½õ´ÆÆÄ¤òTVÈÇ¤«¤é·à¾ìÈÇÂè1ºî¤Þ¤ÇÌ³¤á¡¢·à¾ìÈÇÂè2ºî¤Ç¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥æ¥Ë¥Ã¥È´ÆÆÄ¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï2024Ç¯¤Î¡Ø³¤±î ¥¦¥ß¥¶¥ë¡Ù¡£Æ±ºî¤Ï¡¢¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤ÆÏ¢Â³TV¥É¥é¥Þ¡Ø³¤±î UMIZARU EVOLUTION¡Ù¤È¤·¤ÆÊü±Ç¡£2006Ç¯¤Ë¤ÏÂè2ºî¡ØLIMIT OF LOVE ³¤±î¡Ù¤¬¡¢2010Ç¯¤Ë¤Ï´°·ëÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ØTHE LAST MESSAGE-³¤±î¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£±©½»´ÆÆÄ¤Ï¡¢2010Ç¯¡¢ËÌ¶å½£»ÔÊ¸²½Âç»È¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù¤ÎÁ°ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡Ù¤â¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Ë¤Æ¥ª¡¼¥ë¥í¥±¤¬´º¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÚÂ¼²ÂÇµ¤¬±é¤¸¤ë¡ÈÆæ¤Î¤ª¤ó¤Ê¡É¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¥á¥¤¥¥ó¥°¥«¥Ã¥È¡£¿¿¤ÃÇò¤ÊÌµµ¡¼Á¤ÊÏ´¹ö¤ÎÃæ¤Ç¸·½Å¤ËÂÎ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤¿¾å¤Ë¸ý¤âºÉ¤¬¤ì¡¢°Ø»Ò¤Ëº¿¤Ç·Ò¤¬¤ì¤¿¤Þ¤ë¤Ç³¤³°±Ç²è¤Î½ÅÂçÈÈºá¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÆæ¤Î¤ª¤ó¤Ê¡É¤Î»Ñ¤ò¤È¤é¤¨¤¿¥«¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¸ý¤òºÉ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤±¤¬³°¤µ¤ì¤¿½÷¤¬¹´Â«¤ò¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¹â¤é¤«¤Ë¾Ð¤¦ÉÔµ¤Ì£¤Ê¥«¥Ã¥È¤â¡£¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤ò°ìÁØ°ú¤Äù¤á¤¿ÌÚÂ¼¤Î²ø±é¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤âÂ¸Ê¬¤Ë¤³¤Á¤é¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ç»£±Æ¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¶¶ËÜ¤ÈâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤È¤Î¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤ÊÊý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤¹¤´¤¯µ¤¤µ¤¯¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬ËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ¡£(Æ±¤¸¸½¾ì¤Ç¤â)¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¡¹¤Î¥«¥Ã¥È¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ªÏÃ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤»¤ëÌò¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È½é¶¦±é¤òÌ¾»ÄÀË¤·¤¯¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
âÃ±ÉÅÄ¤âÌÚÂ¼¤Î±éµ»¤Ë´Ö¶á¤Ç¿¨¤ì¤¿´¶ÁÛ¤ò¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¶¸µ¤Åª¤Ç¤·¤¿¡£Â¾¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼Çµï¤¬½Ð¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡ÙÁ´ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¤âÊ·°Ïµ¤¤Î°ã¤¦¥«¥é¡¼¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿±©½»´ÆÆÄ¤ÏÌÚÂ¼¤ò¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢·àÃæ¤Ç¤ÏÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÃæ¡¹¤ËÂçÊÑ¤ÊÌò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»£¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¥Ë¥ä¤±¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤¤¤¤¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤ÆÂ÷¤·¤¿ÆñÌò¡ÈÆæ¤Î¤ª¤ó¤Ê¡É¤Î½ÐÍè±É¤¨¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Á°ºî¤ËÂ³¤¤¤Æ¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ë±©½»±Ñ°ìÏº¤Ï¡¢¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Á¡¼¥Õ½õ´ÆÆÄ¤òTVÈÇ¤«¤é·à¾ìÈÇÂè1ºî¤Þ¤ÇÌ³¤á¡¢·à¾ìÈÇÂè2ºî¤Ç¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥æ¥Ë¥Ã¥È´ÆÆÄ¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£±Ç²è´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï2024Ç¯¤Î¡Ø³¤±î ¥¦¥ß¥¶¥ë¡Ù¡£Æ±ºî¤Ï¡¢¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤ÆÏ¢Â³TV¥É¥é¥Þ¡Ø³¤±î UMIZARU EVOLUTION¡Ù¤È¤·¤ÆÊü±Ç¡£2006Ç¯¤Ë¤ÏÂè2ºî¡ØLIMIT OF LOVE ³¤±î¡Ù¤¬¡¢2010Ç¯¤Ë¤Ï´°·ëÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ØTHE LAST MESSAGE-³¤±î¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£±©½»´ÆÆÄ¤Ï¡¢2010Ç¯¡¢ËÌ¶å½£»ÔÊ¸²½Âç»È¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤· THE LAST NIGHT¡Ù¤ÎÁ°ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¥«¥é¥ÀÃµ¤·¡Ù¤â¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Ë¤Æ¥ª¡¼¥ë¥í¥±¤¬´º¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£