山下美月イメージ一変！“強さと可愛さ”共存する大人カット公開
「More fascinate.」をブランドコンセプトに掲げるレディースブランド『RESEXXY（リゼクシー）』イメージモデルを務める俳優・山下美月による、“強さと可愛さ”が共存する、Fearless & darlingなカットが22日までに公開となった。
【写真】イメージ一変！大人カットを公開した山下美月
RESEXXYはブランド名にもあるセクシーを“人を惹きつける魅力”と定義し、理想の女性像のコンセプトとして「人生を楽しみ、美しさを磨き続け、憧れられる女性」を掲げている。
そのブランドコンセプトが、山下の努力家で何事にも手を抜かず全力で取り組んでいる姿勢に共感し、ブランドイメージモデルの起用にいたった。
山下も自身のインスタグラムで「RESEXXY 2025 Autumn collectionが公開されました。本日から先行販売も始まりましたので是非チェックしてみてくださいね」と呼びかけている。
