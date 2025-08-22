値下げ競争を繰り広げてきた携帯電話大手各社が、人件費や電気料金などコスト増への対応に苦慮している。

ＫＤＤＩやＮＴＴドコモが基本料金の値上げに踏み切る一方、ソフトバンクや楽天モバイルは今のところ料金を据え置く。コストを転嫁して客単価を上げるか、足元の顧客獲得を優先するかのせめぎ合いが続いている。

基地局建設や維持コスト増

ＫＤＤＩは今月１日から、主力ブランド「ａｕ」のスマートフォン向け料金プランを月額２２０〜３３０円（税込み）値上げした。１１月には格安ブランドの「ＵＱモバイル」も月額１１０〜２２０円値上げする。

ドコモも６月、データ利用量が無制限のプランを刷新し、基本料金を値上げした。付加価値で消費者の理解を得るため、スポーツ専門の動画配信サービス「ＤＡＺＮ（ダゾーン）」を見放題にした。

両社が値上げに踏み切ったのは、物価高に対応するためだ。基地局の建設や維持にかかるコストが増えており、ＫＤＤＩの松田浩路社長は５月の値上げ発表時に、「建築会社の労務費や電気代も上がってきている」と苦しい事情を吐露した。

ソフトバンクは楽天を意識

両社と異なる価格戦略を取るのがソフトバンクだ。基本料金は据え置く一方、今月２０日から契約や機種変更などに伴う事務手数料を引き上げた。ソフトバンク幹部は「将来的には値上げが必要」としつつも、「楽天を意識して値決めをしている。慎重に何が最適かを考えている」と明かす。

２０２０年に本格参入した楽天は、データ量無制限の基本料金が３２７８円（税込み）と、３社の無制限プランより４０００〜５０００円程度安い。楽天のシェア（占有率）は今年３月末現在で３・２％にとどまるが、安値を武器に契約数を積み増してきている。楽天グループの三木谷浩史会長兼社長は今月８日の決算記者会見で、値上げについて「今のところ考えていない」と述べており、現在の価格帯を維持する構えだ。

ＭＭ総研の横田英明副所長は「電気代や通信設備の維持費が特にこの２年で上昇しており、各社は料金を上げたい。だがそれで顧客を失いたくはない。その綱引きの着地点を今模索しているのだろう」と指摘する。