トヨタ斬新「“3列7人／8人乗り”ミニバン」がスゴイ！ 全長4.7m“ちょうどいいボディ”×“GR”ロゴが目を惹く「スポーティ仕様」！ 運転も楽しくなる「ヴォクシー」の純正カスタムとは？

機能性もバッチリなスポーティ仕様

2001年11月、「ノア」の兄弟車として、同時期に登場したのが初代「ヴォクシー」です。

初代ヴォクシーの登場から約20年の時を経て誕生した現行モデルである4代目ヴォクシーは、「S-Z」「S-G」という2種類のグレードを展開しており、ボディサイズは、共に全長4695mm×全幅1730mm×全高はFF車が1895mm、4WD・E-Four車が1925mm、ホイールベースは2850mmとなっています。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ斬新「“3列7人／8人乗り”ミニバン」です！（22枚）

スタイリッシュなエクステリアと高級感のある内装を備え、3列シート7人または8人乗りのレイアウトを採用。

パワーユニットは、ガソリン車とハイブリッド車のラインナップがあり、ハイブリッド車では、トヨタがハイブリッド車用に最適化した電気式4WDシステムである「E-Four」を選択することもできます。

そんなヴォクシーでは、カスタマイズ用に車体に装着できるアフターパーツも豊富に取り揃えられています。

ド迫力のスポーティ仕様！

なかでも、「もっといいクルマづくり」への挑戦を掲げる「TOYOTA GAZOO Racing」が販売する「GRパーツ」には、トヨタのモータースポーツ分野における長年の経験や知識を活かして開発されたパーツが揃っており、単なる装飾品としてだけでなく機能性も追求された純正パーツとして流通しています。

これらのGRパーツの一部はヴォクシーにも装着可能であり、GRパーツでカスタマイズしたヴォクシーは、スマートさが加わったスタイリッシュな姿へと変化します。

例えば、「GRドアスタビライザー＆GRブレースセット」3万3000円（消費税込み、以下同）を装着することで、ステアリング機能が向上し、走行時のハンドル操作に対するレスポンスが速くなります。

また、計4つのパーツから構成される「GRエアロパーツセット／塗装済み品」（28万500円）を取り付ければ、空気抵抗の低減による燃費や走行性能の向上が期待できることはもちろん、スポーティさとストリート感を楽しめる装飾パーツとしてカスタマイズを楽しむことも可能です。

「GRエアロパーツセット」の各種は、塗装済み設定色として、「ホワイトパールクリスタルシャイン」および「アティチュードブラックマイカ」の2種類が用意されています。

そのほかのカラーは素地パーツの塗装を販売店で行います。

素地パーツのままでの販売も実施されており、「GRエアロパーツセット／素地品」（25万7400円）として購入することも可能です。

さらに、「GRスポーツサイドバイザー」（2万7500円）は、フロントガラス開口後端部から外気の再侵入を防ぐように閉じた形状にすることで、車両内の換気性能を向上。

エアロスタビライジングフィンの設置による走行安定性やステアリング応答性の向上が見込めます。

その他にも、走行性能に大きく関わる「GR18インチアルミホイール&タイヤセット」（31万6800円）や、ドアハンドル回りのひっかき傷防止や装飾としても役立つ「GRドアハンドルプロテクター」（6600円）、軽量素材として重宝されるカーボン素材で作られた「GRカーボンナンバーフレーム」（1万9800円）、かっこいいGRロゴが特徴的な「GRバルブキャップ」（3960円）および「GRロックボルト」（5500円）など、さまざまなGRパーツがヴォクシーには適用されています。

ファミリーカーからレジャー用まで重宝されることの多いヴォクシーですが、これらのGRパーツを活用したスポーティなカスタムで、走りの楽しみも味わえることでしょう。