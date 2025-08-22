三菱「新SUV」登場！ 2.5リッター「直４」エンジン搭載＆黒感高めの「トレイルエディション」！ 約590万円の「アウトランダー」米国に登場

新たなトレイルエディション！

三菱の北米法人は2025年7月31日、SUV「アウトランダー」に新たなグレード「アウトランダー トレイルエディション」を追加し、現地向けに発売しました。

タフなデザインがイイ！

北米市場で最も手ごろな3列シートSUVとして知られるアウトランダーは、日常の使い勝手とレジャーシーンでの多用途性を兼ね備えたモデルとして高い支持を集めています。

2.5リッター直列４気筒エンジンのガソリン車とPHEV（プラグインハイブリッド車）の2種類が展開されており、今回発表されたトレイルエディションは2.5リッターガソリン車の新しいアウトドア仕様として設定されました。

エクステリアは、フロントグリルやドアミラー、アウタードアハンドル、18インチアルミホイールなどをブラックで統一。

さらに前後バンパーやドア下部にブラックのプロテクターを装備し、タフでアクティブな個性を強調しています。

インテリアはパノラマルーフによって開放感を演出しつつ、実用性も重視。

オールウェザーマットを標準装備し、ラゲッジルームのフロアも防水仕様とすることで、汚れたキャンプ道具やアウトドア用品を気兼ねなく積載できます。

シート表皮は合成皮革とスエード調素材を組み合わせ、上質さと耐久性を兼ね備えています。

さらに12.3インチのナビゲーション機能付きディスプレイオーディオや、ヤマハ製プレミアムサウンドシステム（8スピーカー）を搭載するなど、快適性やエンターテインメント面も充実しています。

オプションアクセサリーとして、THULE（スーリー）製のルーフラックやヒッチマウントキャリアを用意。

自転車や大型のアウトドアギアを積載する際に便利で、アクティブなライフスタイルを後押しします。

ボディカラーは、ホワイトダイヤモンド、ムーンストーングレー、グラファイトグレー、ブラックパールの4色を設定。

ホワイトダイヤモンドとムーンストーングレーにはブラックルーフも用意されています。価格は3万9295ドル（約590万円）です。