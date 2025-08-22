【最新情報】台風12号（レンレン）はゆっくり四国方面へ このあとの進路と勢力は？停滞し大雨になる可能性も…九州では線状降水帯に警戒を 気象庁【四国・九州の天気を画像で】
台風第12号(レンレン)
2025年08月22日08時45分発表
22日08時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 日向市の南南東約40km
中心位置 北緯32度05分 (32.1度)
東経131度50分 (131.8度)
進行方向、速さ 北東 ゆっくり
中心気圧 1006 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 東側 150 km (80 NM)
西側 110 km (60 NM)
22日09時の推定
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 日向市の南東約40km
中心位置 北緯32度10分 (32.2度)
東経131度55分 (131.9度)
進行方向、速さ 北東 ゆっくり
中心気圧 1006 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 東側 150 km (80 NM)
西側 110 km (60 NM)
22日18時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 宿毛市の南西約70km
予報円の中心 北緯32度25分 (32.4度)
東経132度10分 (132.2度)
進行方向、速さ 東北東 ゆっくり
中心気圧 1008 hPa
予報円の半径 75 km (40 NM)
23日06時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 宿毛市の南南東約40km
予報円の中心 北緯32度35分 (32.6度)
東経132度55分 (132.9度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 1008 hPa
予報円の半径 105 km (57 NM)
