台風第12号(レンレン)
2025年08月22日08時45分発表

【画像】台風の進路と今後の天気は

22日08時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    日向市の南南東約40km
中心位置    北緯32度05分 (32.1度)
東経131度50分 (131.8度)
進行方向、速さ    北東 ゆっくり
中心気圧    1006 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域    東側 150 km (80 NM)
西側 110 km (60 NM)

22日09時の推定
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    日向市の南東約40km
中心位置    北緯32度10分 (32.2度)
東経131度55分 (131.9度)
進行方向、速さ    北東 ゆっくり
中心気圧    1006 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域    東側 150 km (80 NM)
西側 110 km (60 NM)

22日18時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    宿毛市の南西約70km
予報円の中心    北緯32度25分 (32.4度)
東経132度10分 (132.2度)
進行方向、速さ    東北東 ゆっくり
中心気圧    1008 hPa
予報円の半径    75 km (40 NM)

23日06時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    宿毛市の南南東約40km
予報円の中心    北緯32度35分 (32.6度)
東経132度55分 (132.9度)
進行方向、速さ    ほとんど停滞
中心気圧    1008 hPa
予報円の半径    105 km (57 NM)

