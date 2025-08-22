台風第12号(レンレン)

2025年08月22日08時45分発表

22日08時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 日向市の南南東約40km

中心位置 北緯32度05分 (32.1度)

東経131度50分 (131.8度)

進行方向、速さ 北東 ゆっくり

中心気圧 1006 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

15m/s以上の強風域 東側 150 km (80 NM)

西側 110 km (60 NM)

22日09時の推定

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 日向市の南東約40km

中心位置 北緯32度10分 (32.2度)

東経131度55分 (131.9度)

進行方向、速さ 北東 ゆっくり

中心気圧 1006 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

15m/s以上の強風域 東側 150 km (80 NM)

西側 110 km (60 NM)

22日18時の予報

種別 熱帯低気圧

強さ -

存在地域 宿毛市の南西約70km

予報円の中心 北緯32度25分 (32.4度)

東経132度10分 (132.2度)

進行方向、速さ 東北東 ゆっくり

中心気圧 1008 hPa

予報円の半径 75 km (40 NM)

23日06時の予報

種別 熱帯低気圧

強さ -

存在地域 宿毛市の南南東約40km

予報円の中心 北緯32度35分 (32.6度)

東経132度55分 (132.9度)

進行方向、速さ ほとんど停滞

中心気圧 1008 hPa

予報円の半径 105 km (57 NM)

