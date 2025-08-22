「べらぼう」終わらない悲劇、次に犠牲になるのは？殺された母子と壮絶な将軍の最期…二つの無念の死【後編】

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第31回「我が名は天」では、災害・社会不安・貧困の中で、何の罪もないふく（小野花梨）と赤ん坊の命が奪われ、巧妙な手段でおのれが「天」になろうとする一橋治済（生田斗真）に、将軍・徳川家治（眞島秀和）の命が奪われました。

世の中を冷静に見ることができ、聡明で優しく強い女性、ふく（小野花梨）は、貧困で苦しむ同じ長屋の住人夫婦に、赤ん坊ともどもに殺されてしまいました。まさに「恩を仇で返す」所業。土下座して泣いて謝罪する下手人夫婦に、新之助（井之脇海）は、「貧しさに困窮している自分も、同じことをしてしまうかも」と感じ、激しく罵倒し怒りをぶつけることができませんでした。

妻子を弔った土まんじゅうを前に「もう、どこまで逃げても逃げ切れねえ気がする。いや、もはや逃げてはならぬ気もする、この場所から…」とつぶやく新之助。その持って行きようのない怒りは、社会への怒りへと向かっていくのでしょう。

抑圧の中で生きる江戸庶民達の中で起こった悲劇の死。そして陰謀うずまく江戸城内でも悲劇の死が引き起こされました。

【後編】では、こちらも理不尽な殺され方をした将軍・徳川家治（眞島秀和）の無念を振り返ってみます。

庶民の暮らしはますます苦しくなる一方で

浅間山の噴火、利根川の決壊による大洪水、食糧不足、物価高で生活苦はより深刻化する中で、田沼意次（渡辺謙）が出す『貸金会所令』を打ち出す話が噂になります。

「家主から金を集めそれを資金源に経済を立て直す制度」ではあったのですが、御救米（被災者を救済するための施し米）も満足に行き渡らないのに「金だけ取るのか」と庶民の怒りは膨れ上がります。

新之助やふくに「金の徴収対象になるのは家主だから、あんたたちは対象外」と説明する蔦重（横浜流星）に返したふくの言葉に、思わず頷いた人も多かったのではないでしょうか。

「家主は金を出せと言われたら店賃を上げるさ。米屋は米の値を上げるし油屋は油の値を上げる。庄屋は水呑百姓からもっと米を取る。吉原は女郎からの取り分を増やすだろうね。つまるところ、ツケを回されるのは、私らみたいな地べたを這いつくばってるやつ」

吉原を足抜けしてから、貧困の中で苦労してきたふくは、蔦重よりも世の中の不条理さが肌身に染みているせいか、時々、蔦重が思わず黙りこむような鋭い意見を放ちます。

以前、田沼意知（宮沢氷魚）を斬った佐野政言（矢本悠馬）を「佐野大明神」と崇める風潮に苦言を呈した蔦重に「拝んで米の値が下がるなら、いくらだって佐野って人を拝むよ」とシビアな意見を言っていましたね。

極度の生活苦と貧困で疲れ果てた人々は、安易な陰謀論に乗り真実から遠ざかってしまう。けれども、食べるものがなければ死んでしまう。おかしいと思っても米が手に入るなら、陰謀でも何でも「佐野を拝む」というふくの言葉は、リアルに刺さりました。

そんなふくだからこそ、同じ貧困に苦しむ同胞を見捨てることはできず、自分は他の人よりも少しは恵まれているからと、温かい気持ちで乳を分けるという行為ができたのでしょう。

恐ろしいほど着実に成功していく一橋の陰謀

江戸城内でも、着実に一橋治済（生田斗真）が仕組んだ陰謀が、着々と育っていました。今までも、ドラマで何度か暗喩的に治済が人形を操る不気味なシーンがありましたが、今回は、そのシーンの答えとなるセリフを、徳川家治（眞島秀和）が言いました。

「あやつは…天になりたいのよ。あやつは人の命運を操り将軍の座を決する天になりたいのだ…将軍の控えに生まれついた、あの者なりの復讐であるのかもしれぬな」と。

ドラマの中での出来事ですが、一橋の陰謀は恐ろしいほど着実に成功しています。徳川家治と側室・千保の方（高梨臨）の長男・徳川家基（奥智哉）が毒を仕込んだ革手袋を舐めて死んだこと、その真実を探って答えに行き着いた平賀源内（安田顕）を麻薬漬けにして牢に入れ死に追いやったこと、田沼意次が仕込んだことという噂を流すも「それ以外に犯人がいる」と見破った松平武元（石坂浩二）の謎の急死……。

さらに、田沼意次にダメージを与えるため、生真面目な佐野政言（矢本悠馬）を罠に嵌めて田沼意知（宮沢氷魚）への憎しみや恨みを募らせて斬らせ、世間に「生活が苦しいのはすべて田沼のせい」という陰謀論を流し。

そしてとうとう、一橋は歴史の針を自分で進めるために、将軍家治（眞島秀和）をこの世から消し去ろうとします。

味方まで利用した陰謀の中で死に追いやられる

史実では、10代将軍徳川家治は1786年8月に享年50歳、江戸城で死去しましたが、死因に関してはさまざまな説があるそうです。

ドラマでは50歳を目前に体調が思わしくなくなってきた家治を案じた、側室の知保の方（高梨臨）が「醍醐」という高級な乳製品を献上。「滋養があります」と勧めます。

それを用意したのは、大奥御年寄の大崎（映美くらら）。もともとは、一橋家に仕えていました。治済と近い人物で「薬」に詳しく、徳川家基、松平武元の死にも関わってきた、陰謀の最前線で暗躍してきた人物です。いつも、大崎にころっと騙されるお千保の方。

家治は醍醐を口にした後、具合が悪化します。そして悪化したのは田沼が医者を変えたせいということになり、意次は家治と面会もできなくなってしまいます。

以前、家治は意次に向って「十代家治は凡庸なる将軍であった。しかし、一つだけすばらしいことをした。それは田沼主殿頭を守ったことだ……」と吐露するシーンがありました。

非常に印象に残る、感動的な言葉でしたね。ドラマの中での人物像ではありますが、「こんな上司だったら」という声も数多くみかけました。

「天となってお前を見ていることをゆめゆめ忘れるな」

死の床に伏せっていた家治は、「すべて裏で糸を引いているのは一橋」だと分かっていました。しかしながら証拠を揃えることは難しいだけではなく、さまざまな事件が御三卿の陰謀であることが表沙汰になれば、幕府の権威は失墜するでしょう。

そこで、最期の力を振り絞り、鋭い言葉で治済を斬り付けました。

西の丸（一橋豊千代／長尾翼）に「田沼主殿頭は…まとうど（※）の者である…臣下には 正直な者を重用せよ…」と伝えたあと、治済を亡くなった息子・家基（奥智哉）と間違っているかのように装い、眼光鋭く詰め寄ります。

「天は見ておるぞ！天は天の名を驕るおごりを許さぬ！これからは、余も天の一部となる…余が見ておることを ゆめゆめ忘れるな！」と力を振り絞って告げました。

「俺はお前がやったことすべてを知っている。お前は『天』になり全てを操れるようになったと奢っているかもしれないが、俺も死んだら『天』になる。俺はお前のそばにいて、ずっとやることを見ているからな」という宣戦布告です。

一橋の所業と知りながら暴くことができなかった恨み言などではありません。信頼してきた田沼意次が築いてきた政治を、己が牛耳りたいという欲望だけで破壊しようとする一橋に対しての、将軍としての憤り・怒りと、それだけは許さないという意思表明です。

常に品位を保ちながらも、田沼意次の信頼を裏切ることなく守り抜いた、誇り高く将軍だったと思います。

※まとうど：愚直なほど正直で律儀な者

衝撃的過ぎたふくと赤ん坊の無念の死。そして江戸城の中での将軍の無念の死は、これから江戸市中にも幕府にも大きな変化をもたらしていきます。

庶民たちの間に流れる不穏な空気、新之助の決意、追い詰められていく田沼家、そして大きな状況の変化は蔦重のビジネスにも大きな影響を及ぼしていくでしょう。

辛い展開が待ち受けている予感もしますが、しっかりと見届けていきたいと思いました。

