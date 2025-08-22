REGZA 27V型ゲーミングモニター「RM-G276N」

Amazonにて開催されている「Amazonファッションセール」の対象商品にREGZA製ゲーミングモニターが追加された。

セールでは、広視野角のFast IPSパネルを搭載したゲーミングモニターが登場。27V型の「RM-G276N」は最大リフレッシュレート240Hzに、また23.8V型の「RM-G245N」は最大リフレッシュレート180Hzにそれぞれ対応するほか、両モデルともに1ms（GTG）の応答速度に対応する。両モデルはカプコンのハンティングアクション「モンスターハンターワイルズ」の推奨画質を実現する。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【REGZA 27V型ゲーミングモニター「RM-G276N」】【REGZA 23.8V型ゲーミングモニター「RM-G245N」】【「RM-G276N」・「RM-G245N」主な特徴】【「RM-G276N」・「RM-G245N」比較】