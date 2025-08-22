

焼きたてアッツアツのピザがどんどん出てくるローカルチェーンとは……？（筆者撮影）

出張先でご当地グルメを楽しみたいけれど、個人店は選びづらい――そんな時に頼れるのがローカルチェーン。本連載では、出張者目線で人気チェーンを紹介する。

第13回は埼玉のライターかたおか由衣が、埼玉に足を伸ばした際におすすめしたい「モダンパスタ」を紹介する。

埼玉で出会ったイタリアンチェーン

筆者は埼玉に引っ越してきて「モダンパスタ」と出会った。店ののぼりには「焼きたてピッツァ食べ放題」の文字が踊る。中学生がいる我が家にとって、なんともありがたい。訪れてみると、定番から和風まで豊富なパスタやピッツァに、クオリティの高いデザートまで揃う。しかもリーズナブル。すっかりファンになり、家族の中で「今日、モダパ行こう！」が合言葉になった。

店内は広く、家族連れだけでなく出張で訪れたひとり客にもおすすめだ。

運営元は1972年に創業した株式会社馬車道。埼玉県を中心に、洋食レストランや焼肉店など105店舗を展開する、地元ではおなじみの企業だ。全国的な知名度は高くないが、地元民に愛される理由がある。都内から近くて遠い、埼玉県西武へ出張の際はぜひ足を運んでみてほしい。

三角屋根とポップな色合いの建物（筆者撮影）

地元客で賑わう、カジュアルなイタリアン

「モダンパスタ 飯能店」は最寄りのJR八高線東飯能駅から徒歩15分ほど行くとある。埼玉県西部に位置する飯能市は車社会で、ロードサイド店舗が充実している。この店は他店舗と比較すると市街地にあるが、やはり広い駐車場を備えており車での来店客も多い。

レンガ調の少しレトロな外観。 入り口は二重扉になっており、 ひとつ目の扉を開けると、水道とシンクを備えた立派な「手洗い場」がある。コロナ禍でできたのだろうか？といつも不思議に思っていたが、スタッフさんに尋ねると、コロナ禍以前からあり、理由は把握していない様子。

「会長の奥様が『他人のために』という考えを大切にされる方なので、その流れかもしれません」と教えてくれた。



窓際の席は明るく開放感がある（筆者撮影）



ボックス席もあり、プライベート感も（筆者撮影）

店内にはテーブル席やプライベート感が保たれるボックス席が配置され、心地よい空間が広がる。平日昼のため、友人同士で来ているグループが多かった。土日や夜になると家族連れで賑わっている。

ピッツァ食べ放題セットが人気

モダンパスタの注文は、まずパスタ、肉料理、ドリアなどのメイン料理を選び、好みで「ピッツァ食べ放題」（801円※税込・以下同様）を追加するスタイルだ。ピッツァ食べ放題とミニサラダのみのシンプルセット（1318円）もある。

時間帯によって、スタッフがピッツァを1ピースずつ配る時間と、オーダーごとにホールピッツァが届く時間に分かれるが、驚くべきことに「90分制」のような時間制限はない。ランチタイム（11時〜17時）に入店すれば、時間内は心ゆくまでピザを楽しめるのだ。（17:30以降も滞在する場合は、再度料金が発生。）



メインメニューの1ページ目に食べ放題の仕組みが書かれている（筆者撮影）

メインはパスタの中から「モダンガール」（878円）を選び、ピッツァ食べ放題（801円）とミニサラダ（220円）も追加。これで金額は合計1899円。メイン料理と食べ放題がついて2000円を切る。

タブレット端末からオーダーを済ませ、パスタを待つ間、モダンパスタならではの楽しい時間が始まる。

「ツナトマトピッツァはいかがですか？」

店員さんがテーブルにやってきて、プレートにツナトマトピッツァを一切れ乗せてくれた。いろんな種類のピッツァを1ピースずつ配る時間だ。



焼きたてをテーブルまで運んできてくれる（筆者撮影）

ツナトマトは、薄めの生地が香ばしく、チーズとツナとトマトソースという間違いない組み合わせ。一口ほおばると、サックリともちもち感どちらも楽しめ、あっというまにペロリ。

食べ終わるやいなや、「もち明太子が焼きあがりました！」「照り焼きチキンはいかがですか？」と、次々とやってくる。子どもの頃、パン食べ放題つきの洋食レストランに行った記憶が蘇り、ワクワクしてくる。食べ放題のライブ感は、なかなかない体験価値だ。



もち明太子は海苔の風味が香ばしい、和風の味わい（筆者撮影）



薄めの生地で軽く食べられる（筆者撮影）

3種のチーズ、サラミバジルなど、食べ放題メニューには定番から創作まで常時14種類ほどのピッツァがあるという。

卓上の「はちみつ」はどう使う？

さらに、卓上に目を向けると「はちみつ」が置いてある。ピッツァの耳の部分に少し垂らして食べると、塩気と甘みが絶妙に絡み合って間違いない美味しさ。



一時期、卓上からなくしてドリンクコーナーに設置したものの、客からの要望が多くすぐにテーブルに復活したという（筆者撮影）

デザートピッツァも数種類あり、「チョコレートピッツァ」や「レモンカスタード」がやってきた。メインが来る前にお腹がいっぱいになりつつあったが、無意識に「お願いします」と言っていた。

チョコレートはリンゴジャムの酸味がアクセントで、生クリームとチョコレートがかかったピッツァは、クレープのようにさらっと食べられる。



1切れずつ楽しめるのが嬉しい（筆者撮影）

自分のペースで楽しめる、ホスピタリティがうれしい

テーブルには「ちょっと休憩」の札も用意されており、自分のペースで楽しめる。



休憩中でも、人気のデザートピッツァが完成したときは声をかけてくれるホスピタリティが嬉しい（筆者撮影）

一見、非効率にも思える食べ放題スタイル。しかし、その裏側は緻密に計算されている。メインディッシュは配膳ロボットの「やばねちゃん」（株式会社馬車道公式キャラクター）が運び、スタッフは最も重要な「ピッツァを配る」という体験価値の提供に集中する。



グループブランド「レストラン馬車道」の制服、袴スタイルがレトロかわいい“やばねちゃん”（筆者撮影）



ミニサラダ（220円）サラダにかかっている「馬車道ドレッシング」は、人気の自家製ドレッシング（筆者撮影）



メインで頼んだモダンガール（878円）。乾麺か生麺か選べ、生麺タイプをセレクト。太めのもっちり麺だ（筆者撮影）

根強いファンが多いスープパスタ「モダンガール」

ここでようやく、配膳ロボに乗って、メイン料理が届いた。「モダンガール」は、どこか懐かしいシチューのような、優しい味わいのスープパスタだ。 クリームの香りが鼻をくすぐる。

口に運ぶと、 ニンジン、ジャガイモ、ベーコンといった具材が、もちもちの生パスタに絡む。実はこのメニュー、もともと「レストラン馬車道」で提供されていた復刻メニューで、根強いファンが多い一品なのだという。



スープと絡めていただく（筆者撮影）



チェーン店らしく、ドリンクバーも充実している。ドリンクバーは単品だと515円、セットで328円だ（筆者撮影）







ハーブティやフレーバーシロップがあるのもテンションが上がるポイント（筆者撮影）

「焼肉屋」からの挑戦

モダンパスタの魅力は、ピッツァとパスタだけではない。たとえば、「ビーフシチュードリア」（933円）は、ゴロゴロとしたお肉の食感を楽しめる本格的な味。馬車道グループでは焼肉業態も展開しており、工場で肉を加工する際に出る端材を活用しているのだという。 食品を無駄にしない工夫が、美味しさや顧客満足につながっている。



別の日に注文した、ごろごろお肉がたっぷり入ったビーフシチュードリアも美味しい（筆者撮影）

デザートも充実している。筆者のお気に入りはイタリアンの定番デザート「カッサータ」（493円）。以前から美味しいと思っていたことを伝えると、各店舗で手作りしているとのこと。 ドライフルーツとナッツが入った、本格的な味わいだ。

デザート一番人気は、注文が入ってから一つずつ絞る「しぼりたてモンブラン」（658円）。グループでシェアする人が多く、飯能店だけでも1日平均10食が出る人気メニューだ。



人気デザート「しぼりたてモンブラン“焦がしバターキャラメルソース”」（筆者撮影）



バニラアイスと自家製クリームの上に、たっぷりのマロンクリームが（筆者撮影）

今回、特別に工場から納品される生地も見せてもらった。ふっくら白いまんまるの生地はなんだかかわいい。納品された生地を、客数予測に合わせて店舗で醗酵し、店内で一枚一枚丁寧に伸ばし、トッピングして焼き上げるという。



発酵させた生地（筆者撮影）

焼肉屋から始まり「茹で上げパスタ専門店」へ

そもそも、なぜこのユニークなイタリアンチェーンが生まれたのか。株式会社馬車道の洋食第一事業部門マネージャーの柏瀬さんと、同部門エリアマネージャーの角田さんに話を聞いた。

「創業は焼肉屋だったんです」

1972年、埼玉県熊谷市にて小さな焼肉屋として始まった同社。焼肉屋の営業は順調だったものの、当時の外食産業では、ロイヤルホストやガストといった大手チェーンが「洋食」の分野で勢力を拡大していた。そこで、当時まだ珍しかったという「茹で上げパスタ専門店」というニッチな市場に活路を見出した。

最初はわずか15席ほどの喫茶店のような店だった。そこから、少し安価なイタリアンとして「モダン食堂」が生まれ、やがて「ピッツァ食べ放題」という付加価値を加えて「モダンパスタ」へと進化した。現在は洋食店「レストラン馬車道」をはじめ、唐揚げ専門店「鶏彩」、和食レストラン「徳樹庵」、そして焼き肉「煉火亭」など、埼玉県を中心に関東1都6県で合計10のブランドを展開している。

モダンパスタの看板メニューのピッツァ食べ放題はやはり人気で、来店客の約7割が注文する。メインディッシュの中では、一番人気はやはりパスタ。学校の卒業シーズンでは、部活の打ち上げなどでの貸切利用されることもあるという。

価格と「体験価値」を両立するために

驚くべきは、価格だ。パスタが658円から、ハンバーグやチキングリルも979円からと、非常にリーズナブル。食べ放題を付けても2000円以内に収まり、満足度は非常に高い。

イタリアンやパスタのチェーン店は数多くあるが、低価格やメニューの豊富さを武器とする店が多い。モダンパスタが勝負するのは「体験価値」。物価高の昨今、どのようにして実現しているのか。

「馬車道グループ全体の考え方として『これだけは絶対に譲れない』という品質へのこだわりがあります。一人のお客様から多くをいただくのではなく、たくさんの人に来ていただくことで、価格と品質を両立させているんです」

味の均一性が求められるソース類はセントラルキッチンで一括製造する一方、鮮度が重要な野菜は各店舗でカット。そうすることで、品質とコストの最適なバランスを追求している。

コロナ禍で多くの飲食店が苦境に立たされた際、モダンパスタも例外ではなかった。客足が遠のき、営業の調整をする中で「日常が戻ったときに従業員は残ってくれているだろうか」との不安があったという。

しかし、その心配は杞憂に終わった。「意外とみんな残ってくれていました」と柏瀬さんは淡々と語る。しかし、筆者もサービス業に従事していたこともあり、これは重要なことだと感じた。厳しい状況でもスタッフが離れないのは、顧客だけでなく、働く人々にとっても魅力的だからこそだ。



季節ごとのフェアもあり、訪問する時期によって限定メニューも（筆者撮影）

店内のにぎわいを感じ、「楽しい時間」を過ごせる店

手の届く価格で「楽しい時間」を提供してくれるモダンパスタ。出張の夜やランチタイムに立ち寄って、焼きたてのピッツァを頬張り、店内のにぎわいを肌で感じてみてほしい。



キッズメニューも充実しており、全方位に死角なし（筆者撮影）



7月17日にグランドメニューが刷新され、「カスタマイズナポリピッツァ」が登場（筆者撮影）

都心からのアクセスがよく自然も豊かな飯能

お腹が満たされた後、せっかくなら飯能の街を散策してみるのもおすすめ。近年はムーミンのテーマパーク「ムーミンバレーパーク」が知られているが、駅周辺にも魅力的なスポットが多い。



ムーミンバレーパークまでは駅からバスが出ている。ゆったりとした北欧の雰囲気がただよう（筆者撮影）



飯能河原は西武池袋線飯能駅から徒歩15分歩くと、この風景！（筆者撮影）

駅から徒歩圏内に「飯能河原」や、標高197mと散策におすすめの「天覧山」がある。また、どこか懐かしい空気が流れる「飯能銀座商店街」をぶらりと歩いてみるのも、街の素顔に触れられる時間。モダンパスタでの食事と合わせて、都心部からの移住者も増えている飯能の街の奥深さを味わってみてほしい。

