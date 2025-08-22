【Amazonファッションセール】ASUSのRTX 5070/5060搭載ゲーミングノート「ROG Zephyrus G14」がお買い得【2025.8】
【Amazon Fashion×秋のお出かけタイムセール祭り】 開催期間：8月22日9時～8月28日23時59分
Amazonにて開催されている「Amazon Fashion×秋のお出かけタイムセール祭り」の対象商品にASUSのゲーミングノートPCが追加された。開催期間は8月28日23時59分まで。
今回のセールでは、CPUにAMD Ryzen AI 9 HX 370、GPUにGeForce RTX 5070/RTX 5060を搭載した「ROG Zephyrus G14」が対象製品となっており、お買い得価格で提供される。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
【Amazon.co.jp限定】ROG Zephyrus G14 GA403WP
【CPU】AMD Ryzen AI 9 HX 370 12コア/24スレッド プロセッサ
【NPU】AMD Ryzen AI (NPU パフォーマンス 最大 50 TOPS)
【メモリ】32GB LPDDR5X-8000
【スロット】オンボードメモリのみ
【ストレージ】1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU(最大110W)
【Amazon.co.jp限定】ROG Zephyrus G14 GA403UM
【CPU】AMD Ryzen 9 270 8コア/16スレッド プロセッサ
【NPU】AMD Ryzen AI (NPU パフォーマンス 最大 16 TOPS)
【メモリ】32GB LPDDR5X-7500【スロット】オンボードメモリのみ
【ストレージ】1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU(最大90W)