持たない選択肢はないかも。最大20度遮熱の晴雨兼用傘で灼熱の猛暑を乗り切ろう
年々厳しくなる暑さ。少し外を歩いただけで汗だくになるので、仕事中の移動もツラいですよね……。もはや日傘は老若男女問わずのマストアイテムと言えるでしょう。
そこで今回は、男性でも使いやすいデザインと最大20度の遮熱効果で涼しさに自信アリな「KABAG+ SHADOME」という晴雨兼用傘をチェックしてみました。
先行セールでおトクになっていたので、メンズ日傘選びの参考にしてみてください！
熱は最大20度カット、紫外線対策にも
わずかな外出でもシャツが汗まみれになる過酷な夏。もはや性別年齢を問わず日傘の活用はマストと言っても過言ではないでしょう。
男性にも使いやすい晴雨兼用傘も増えており、「KABAG+ SHADOME」もそのひとつ。
生地は3層構造により紫外線や可視光線は100%遮断。
その結果、JIS規格の遮熱試験では最大マイナス20度を実現。
実際に屋外で使う際にはそもそもの気温や地面からの照り返しもあるので上記はあくまで理想値ですが、さんさんと降り注ぐ太陽光線をカットすることで体感温度は5〜7度ぐらいの涼さが期待できるそうです。
雨でもしっかり使える性能
過酷な暑さ対策とはいえ、荷物が増えすぎるのは避けたいところ。「KABAG+ SHADOME」はもちろん晴雨兼用なので、とりあえずバッグに1本忍ばせておけばOK。
男性でも持ちやすいハンドルやワンタッチ開閉など定番機能はしっかり装備済み。
収納袋も吸水性タイプのため、雨天時でもすぐに収納可能です。
選べる2カラー
カラバリはアイボリーとブラックの2種類。どちらも定番かつミニマルな仕上がりで男性でも気兼ねなく使える仕上がりです。
肌ダメージを気にしない男性も多いですが、歳を重ねてからではシミなどで取り返しがつかないことも。
熱中症予防はもちろんですが、健康かつ美しく過ごすためにも「KABAG+ SHADOME」のような傘でぜひ対策してみてください！
