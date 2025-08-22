短パンからスラリと伸びた細い足に、誰もが視線を逸らせない!? スタイル抜群な女優・菜々緒も、きっと彼に憧れる……かも!? 吉本興業が誇る“3大細足”の1人にして、私服のオシャレさがNo.1な芸人が、2025年夏の最新ファッションを披露した。

ファッションコレクションの舞台は、大阪のNGK（なんばグランド花月）の楽屋裏。私服のオシャレさがNo.1な吉本芸人といえば、“⻑⾕兄”ことお笑いコンビ・ティーアップの⻑⾕川宏でお馴染みだ。実はもうすぐ還暦を迎える⻑⾕兄だが、彼のファッションセンスは衰えることを知らない。

これまで⻑⾕兄は、『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）の人気企画「長谷コレ」こと「オシャレ過ぎる⻑⾕兄NGKコレクション」で、ファッション業界のプロたちに私服をチェックされ、そのたびにうならせてきた。2014年から始まった同企画は、2025年で12シーズン目に突入。関西ローカル番組の企画にもかかわらず、関連ワードが毎回Xでトレンド入りして盛り上がっている。

そんな⻑⾕兄のファッションは、2025年の夏もイカしている。⻑⾕兄は、小物の遊び方が上手過ぎる、シンプルコーデで朝の静かなNGKに登場！ トップスは脇のさりげない文字プリントがオシャレな白Tシャツ、ボトムスはLeeの膝丈デニム、靴はかかとがないタイプのVANSのスニーカーだ。腰からぶら下げた黄色いキャップと、首に巻いたストールが、シンプルなコーデのいいアクセントになっている。

ナビゲーターの“DJハマー”ことテンダラーの浜本広晃は、⻑⾕兄の夏ファッションにハイテンション。1つ1つのアイテム以上に、⻑⾕兄の足に目を奪われたらしい。「短パンから伸びる足が細い！ そう……吉本3大細足、⻑⾕川宏、メッセンジャー・黒田（有）、上方よしお！ 虎視眈々と吉田ヒロも後を追う！」「全女子の憧れ……いや、菜々緒の憧れ……かも！」と、ファッション以上に力を込めてナビゲートした。

⻑⾕兄の細足はさておき、彼のシンプルな夏コーデに、ファッション業界のプロたちは・・・やはりうなりまくり。「2025年夏来た！」「ビーチ歩いてそうなスタイル」「夏のハセ盛り」「スニーカーがミュール型で、少し抜け感を演出している」などとコメントした。

なお、⻑⾕兄の夏の私服が5着紹介された「オシャレ過ぎる⻑⾕兄NGKコレクション2025夏」は、8月18日に放送された『なるみ・岡村の過ぎるTV』で行われた。同放送回には、人気アニメ『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』で知られる声優・前田佳織⾥と久保⽥未夢がゲスト出演。長谷コレお馴染みのあのワードを、人気声優たちは素敵過ぎる声で叫びまくった。

