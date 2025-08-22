卓球のヨーロッパスマッシュ（スウェーデン）女子シングルスで、世界ランキング11位の橋本帆乃香が同5位の王芸迪（ワン・イーディー）にまたしても勝利し、中国のファンが驚きを示している。

21日に行われた3回戦で、橋本は幸先よく第1、2ゲームを奪うと、第3ゲームを落とした後の第4ゲームはデュースまでもつれながらも相手を振り切り、ゲームカウント3-1（11-7/11-6/7-11/12-10）で勝利した。

橋本は先月のUSスマッシュでも王に3-0（11-9/11-5/11-9）のストレートで勝利しており、中国の実力者相手に連勝を飾った。

橋本は「前回の対戦よりも難しかった。試合に集中して、対応方法を見つけて、勝つことができた。明日は（同2位の）王曼碰（ワン・マンユー）選手との対戦で、今日よりもっと難しい試合になると思うが、あまり考えすぎず、集中して自分のプレーをしたい」と語った。

中国のネットユーザーからは「橋本はマジで強い」「彼女が来ると中国は負ける。どういうことなんだ？」「橋本はどうしてこんなに強いのか。孫穎莎（スン・インシャー）を除いて彼女と対戦する選手はみんな苦戦している」「莎莎のすごさを改めて実感」「彼女は決勝まで勝ち上がる可能性もなくはない」といった声が上がった。

このほか、「橋本はステップワークが本当にすごい」「橋本に勝つには、研究、才能、そして体力が必要」「今年中国選手が彼女にどれだけ負けたか、覚えていられないほど」との声や、「正直、王芸迪はよくやった。特に第3、4ゲームは良くなっていた。橋本もミスが多かった」「王曼碰、頑張れ！」といったコメントが寄せられた。

橋本は先日のWTTチャンピオンズ横浜で同1位の孫穎莎に敗れ、対外国選手の連勝記録が41で止まっていたが、今大会では順当に勝ち上がり、2回戦で元世界ジュニアチャンピオンで同18位の銭天一（チエン・ティエンイー）を下している。（翻訳・編集/北田）