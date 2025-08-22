片桐仁、中3になった次男との“顔出し”親子ショット 反響相次ぐ「パリコレモデルさんみたい！」「すごくおしゃれ！」
元ラーメンズで俳優としても活躍している片桐仁（51）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。中学3年生になった次男との“顔出し”親子ショットを公開した。
【写真あり】モデルみたい！片桐仁、中3次男と“顔出し”親子ショット
片桐は「次男の卒業式から2年半、#ウェンズデー の豪華すぎるグッズをいただきましたよ！ありがとうございます。次男は中3になって、ウェンズデーと言うよりも、モーティシアっぽくなりましたー」と写真を添えて投稿。
ファンからは「最高すぎる！」「お父さんにそっくり！」「すごくおしゃれ！」「パリコレモデルさんみたい」などといった感想が相次いで寄せられている。
片桐は29歳のときに結婚。2004年7月7日に長男・太朗さん（20）、11年3月15日に次男・春太さんが誕生している。
