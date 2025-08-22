「可愛すぎて発狂」「値段バグ！」【ハニーズ】デザイン大優勝♡「白トップス」

大人女性の頼れる味方【ハニーズ】に、乙女心が思わずときめいてしまいそうな白トップスがあるとの情報をキャッチしました！ 大人のキレイめコーデを提案する@minamii.__さんも「プチプラなんて絶対思わせない高見えアイテム」「届いた瞬間可愛すぎて発狂」とラブコール。1枚でコーデを華やかに格上げする主役になってくれそうな白トップス、ぜひ見逃さないで。

肩開きデザインがヘルシーな2段フリルデザイン

【ハニーズ】「肩あきフリルトップス」\1,780（税込・セール価格）

繊細な透け感のチュールを2段のフリルとしてあしらった一着。肩が開いたヘルシーなディテールと甘口なフリルの絶妙なバランスによって、一点投入で着映えを狙えそう。袖の部分のフリルにはゴムが入っているため窮屈感を覚えにくく、二の腕をさりげなくカバーしやすいのも嬉しいポイントです。

フリルを引き立たせてフェミニンなジーンズコーデに

ストレッチ性がある身頃部分は、肩幅が広めのタンクトップ感覚でスタイリングできるのがポイント。ジーンズへタックインすれば、ふわりとした白のチュールが映えるフェミニンな大人カジュアルコーデが完成します。フリル部分の着丈が短めに設定されているため、スタイルアップ効果に期待できるのも魅力です。

レディな色気あふれるオフショルトップス

【ハニーズ】「オフショルトップス」\1,780（税込）

大きく折り返したオフショルデザインによって、大人の色気が漂うレディなコーデを楽しめそうなこちらのトップス。ストラップにアジャスターがついているため高さを調節しやすく、ズレやフィット感を気にせず気軽に着こなしやすい一着です。フロントのギャザーはドローストリングのリボンを解いて調節できるのもGOOD。

洗練度を高める澄んだ白でドレッシーなワンツー

澄んだ白の色味が洗練された印象を感じさせ、マーメイドスカートとのワンツーでもどこかドレッシーな着こなしに。オフショル部分のギャザーやフロントのリボンがアクセントになり、コーデ全体の高見えも狙えそうです。@minamii.__さんも「めっちゃ可愛いのにほぼ\2000以下は本当にバグすぎる！」とコメントしています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではハニーズ、@minamii.__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ