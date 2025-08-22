「ハワイ行ったことないの？ かわいそう（笑）」お金持ち自慢ママ友が帰国後、一同ほっこりしたワケ

皆さんの身近に自慢話をしたがる人はいませんか？

話している本人は楽しいかもしれませんが、聞いている側はうんざりし、距離を置こうかなと思っているかもしれません。

今回は、筆者友人から聞いた、『お金持ち自慢のママ友』とのエピソードをご紹介いたします。

「夏休みはハワイなの♡」お金持ち自慢のママ友が帰国後、皆に笑われる！？

いつもはお金持ち自慢ばかりのAちゃんママがうっかりミスをする姿に周囲の雰囲気は和やかに。

それ以降、Aちゃんママの自慢話もあまり気にならなくなったのだとか。

自分自身の優れている部分をアピールしたいのはわかりますが、それだけでは周囲との壁を作ってしまうのかも。時には自分のダメな部分を見せることでその壁を取り払うことが出来るのかもしれませんね。

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

illustrator：べこもち85

ltnライター：Hinano.N

不動産・金融関係のキャリアから、同ジャンルにまつわるエピソードを取材し、執筆するコラムニストに転身。特に様々な背景を持ち、金融投資をする女性の取材を得意としており、またその分野の女性の美容意識にも関心を持ち、日々インタビューを重ね、記事を執筆中。