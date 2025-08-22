◇ナ・リーグ ドジャース9―5ロッキーズ（2025年8月21日 デンバー）

ドジャースのクレイトン・カーショー投手（37）が21日（日本時間22日）、敵地でのロッキーズ戦に先発。5回2/3を6安打3失点で8勝目を挙げた。

2点を先制した直後の初回、自身のボークもあり1死三塁からグッドマンの三ゴロで失点。4回は連打で1死二、三塁のピンチを招きドイルに左犠飛を許したが、最少失点で食い止めた。6回、ドイルに適時打を許し3点目を失ったところで降板したものの大量リードにも守られ、試合をつくった。

試合後、左腕は「今日は素晴らしい勝利だった。コロラドでは何も当たり前に考えられませんからね」と話した。標高約1600メートルの高地で気圧が低く空気抵抗も少ないため、打球が飛びやすいことで打者にとっては「打者天国」と知られているクアーズ・フィールド。投手にとっては変化球が動きにくく、苦労を強いられる球場での登板としては上出来だったとうなずいた。

続けて「ブルペンが出てきてしっかり仕事を果たし、相手打線を抑えてくれた。打線は序盤に多くの得点を挙げてくれて最高でしたし、守備でも素晴らしいプレーがあった」と後を継いだ救援陣、打線に感謝の言葉も忘れなかった。

自身の投球に関しては「正直、今日は悪くなかったと思う」と振り返り「最初の失点は悔しいけどね。あの時は前のプレーで一塁送球をした後に、ピッチャーフィールディングのプレー（PFP）のことを考えていて、時間を取りすぎてしまい、結局ステップオフしてしまった。完全に自分のミス」と二塁走者をけん制アウトできず「ディスエンゲージメント違反」でボークとなった場面を反省した。

さらに「6回まで投げ切れたはずだった。2アウト走者なしであの四球は出してはいけなかった」と2死からグッドマンに四球を与えたことも反省。「振り返れば『6回2失点』という形を目指していたし、それなら納得できたんですけどね。結局ちょっと不満の残る終わり方になりました。でもベニー（救援投手）が出てきて、きっちり抑えてくれた」と自身への課題も口にした。