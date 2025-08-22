タレントの板野友美（34）が、ハイブランドのアイテムを取り入れた美脚あらわなミニスカコーデを披露した。夫でプロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二投手（28）が反応するなど、反響を呼んでいる。

板野は2021年1月に高橋投手と結婚。この年の10月には、第1子となる長女・ベビちんが誕生したことを報告していた。

SNSでは、自身がプロデュースするブランド「Rosy luce」の水着を着た親子ショットや、ベビちんの3歳の誕生日会での顔出しショット、沖縄キャンプ中の高橋投手にベビちんと会いに行く様子など、日常を公開してきた。

2025年7月31日に更新した自身のYouTubeチャンネルでは、ともにAKB48として活躍した俳優の前田敦子（34）とともに、温泉旅行を満喫する様子をアップ。入浴ショットやバスローブ姿を披露すると、「これ無料でみていいんですか?!?!」「こんな素の姿が見れてうれしすぎます」などと話題になっていた。

ハイブランドのアイテムを取り入れた美脚あらわなミニスカコーデ

8月20日はInstagramを更新。「なんまいめ？」とコメントし、「ヌメロ ヴェントゥーノ」のTシャツに「ジバンシィ」のミニスカート、「クロムハーツ」のバッグを合わせたコーディネートを披露している。

この投稿に高橋投手が「いいね！」を付けて反応したほか、ファンからも「美脚がまぶしい」「どれもステキな写真ばかり〜。選べなーい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）