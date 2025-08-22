「甘酸っぱ♡」「これはリピ確定」【マクドナルド】バーガーと一緒に注文したい♡「限定ドリンク」

子どもから大人まで幅広い世代に人気の【マクドナルド】から、いつものバーガーをよりおいしくしてくれそうな「限定ドリンク」が登場！ 今しか飲めない期間限定商品をピックアップしました。

見た目もお味も◎「ミックスベリーヨーグルトスムージー」

@yuumogu22さんが「ベリーの色が濃い」と絶賛するのがこちらの「ミックスベリーヨーグルトスムージー」です。公式サイトによると、ヨーグルトに「ラズベリーとクランベリーの果汁」を合わせることで、ジューシー・爽やかに仕上げているそう。@yuumogu22さんも「めちゃくちゃ海外の味」「美味しい」「専門店の味」と本格的な味わいに大興奮。「朝にめっちゃいい」とのことなので、朝マックと合わせて楽しむのも良さそうです。お値段は\440（税込）です。

これ絶対買う！「ブルーベリーチーズケーキフラッペ」

ホイップやクランチなどパフェのようなビジュアルが目を引くこちらは、@yuumogu22さんが「リピ確定」とお気に入りの「ブルーベリーチーズケーキフラッペ」です。まるで、飲むチーズケーキのような「デザート感たっぷりのフラッペ」で「レアチーズ風味のドリンク」に「グラハムクランチ」や「ベリーソース」をトッピングしているそう。@yuumogu22さんいわく「混ぜた方が10倍美味しい」とのことなので、思いっきり混ぜて味わってみてください。お値段は\490（税込）です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuumogu22様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A