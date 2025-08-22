『終末のワルキューレ』3期の追加キャストに三上枝織・冨岡美沙子・藤堂真衣 早見沙織のED主題歌使用のPV解禁
アニメシリーズ第３期『終末のワルキューレIII』（Netflixにて2025年12月独占配信予定）の第2弾PVと追加キャストが解禁された。自らの身を捧げて武器と化す戦乙女（ワルキューレ）13姉妹の十女アルヴィトは三上枝織、九女ゲンドゥルは冨岡美沙子、五女ゲイレルルは藤堂真衣が演じる。
【動画】死闘の全3戦！公開された『終末のワルキューレ』3期の新PV
アニメ『終末のワルキューレIII』のEDテーマである「Last breath, Last record」(早見沙織)を使用した第2弾PVが解禁。神VS人類最終闘争＜ラグナロク＞。神３勝、人類３勝と互角で迎える第7回戦に加え、新たに第8、9回戦の激戦を描いた、第2弾PVが解禁となり、大注目の対戦カード３組の死闘を見ることができる。
■アルヴィト役・三上枝織からのコメント
アルヴィトの声を担当させていただきます、三上枝織です！ 人類存続をかけた壮絶な戦いにドキドキし、時には涙しながら原作を拝見していました。 特に、始皇帝とハデスの戦いを読んだ時には、雷に打たれたような衝撃を受けました。 今回のアニメは、そんな第7回戦から物語が始まります！ ついにこの戦いを映像で見られる日が来るなんて…… ！！ ずっと、ずっと、心から待ち望んでいました！ 現場での熱量を肌で感じながら、アルヴィト役としてこの作品に参加できたことを、とても幸せに思います。 ぜひ放送をお楽しみに！！
■ゲンドゥル役・冨岡美沙子からのコメント
ゲンドゥル役を務めさせて頂きます、冨岡美沙子です。 収録前に原作を読んでニコラ・テスラが大好きになりました。 応援したくなる！そんな彼の力になれるよう愛を込めて演じました。 私もアニメであの魔法のようなワクワクする戦いを観られるのを楽しみにしています！ 科学の力を、人類の底力をぜひ見届けてください！
■ゲイレルル役・藤堂真衣からのコメント
ゲイレルルを演じさせていただきます！ 姉妹の中でも群を抜いて漢気MAXなゲイレルル。 好戦的な中にも力強い優しさが光る、とても情熱的なワルキューレです。 エネルギー全開な彼女の魅力をがっつりお伝えできるよう、全力で頑張ります！ ワルキューレと人類による抜群のコンビネーションと絆の強さも各バトルの見どころの一つですが、このコンビも負けてません！血の気の多さは人一倍！闘志溢れる2人の戦いをぜひ堪能してください！ かかってこいよ！！
