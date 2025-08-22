本人も図らずして（？）旧DCユニバースから新DCユニバースへの橋渡し役となったピースメイカーの新章「ピースメイカー シーズン2」が2025年8月22日よりHBO MAX on で配信開始だ。ジェームズ・ガン監督による『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』（2021）にて登場した後に単独シリーズ化。今や、新ユニバース移行を許された極めて珍しいキャラクターのひとりとなった。

ピースメイカーは映画『スーパーマン』（2025）にもサプライズ登場しており、単独シリーズのシーズン2はその映画の直接的な続編であり、さらに「今後のDCユニバースすべてを準備する」になるという。それでは、今後ピースメイカーが映画スクリーンに大々的に戻る展開はありえるのだろうか？

この質問についてガンは、米にて「実は、その答えはわかっているんです」と回答。「でも、サフラン（DCスタジオ共同代表）から罰を受けちゃうから、明かすことができないんです。その罰っていうのは、指の関節がなくなること。僕がなにかひとつバラしちゃうたびに、ピーター・サフランが来て僕の指関節をひとつずつ外していくんです。すっごく痛いの。シガーカッター使うから」とガンらしいジョークで濁しているが、ピースメイカーの今後には確固たるプランがあるようだ。

ガンはほかにも、マーゴット・ロビーが演じたハーレイ・クイン再登場の可能性についても「いずれ明らかになる」とており、『スースク』組の今後には道筋を作っている様子。彼らがどのようにユニバースを移行してくるのかも含めて興味は尽きない。

ガンはピースメイカーが大のお気に入りのようで、シーズン2についても「これ以上に僕が好きなものはありません。観ていただけるのが本当に楽しみです」と大自信。ピースメイカーと他のヒーローたちの共演を大スクリーンで観られればきっと楽しいはずだ。

ドラマ「ピースメイカー シーズン2」は、2025年8月22日（金）よりにて第1話独占配信スタート。以降毎週金曜週次配信。

