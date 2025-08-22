TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥³¥á¤Î¹âÆ­¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢7·î¤ÎÁ´¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Ï3.1¡ó¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾å¾ºÉý¤ÏÁ°·î¤è¤ê½Ì¾®¤·¤¿¤â¤Î¤Î8¤«·îÏ¢Â³¤Ç3¡óÂæ¤Î¹â¤¤¿­¤ÓÎ¨¤Ç¤¹¡£

ÁíÌ³¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿7·î¤ÎÁ´¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Ï¡¢²Á³ÊÊÑÆ°¤ÎÂç¤­¤¤À¸Á¯¿©ÉÊ¤ò½ü¤¯Áí¹ç¤¬111.6¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç3.1¡ó¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¾å¾ºÎ¨¤Ï3.3¡ó¤À¤Ã¤¿6·î¤«¤é¤ï¤º¤«¤Ë½Ì¾®¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥á¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿©ÎÁÉÊ¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢8¤«·îÏ¢Â³¤Ç3¡óÂæ¤Î¹â¤¤¿­¤ÓÎ¨¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢²Á³Ê¤Î¹âÆ­¤¬Â³¤¯À¸Á¯¿©ÉÊ¤ò´Þ¤àÁí¹ç¤Ï111.9¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç3.1¡ó¾å¾º¡£

ÌÔ½ë¤Ë¤è¤ëÌîºÚ¤ÎÉÔºî¤Ê¤É¤ÇÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤Î²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ë¡ÖÌÔ½ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¡×¤Î±Æ¶Á¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£