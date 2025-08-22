「これで太らないってすごい!!」黒木啓司、ハワイ食い倒れショット公開「写真撮る為に一旦停止ポーズが面白い」
元EXILEの黒木啓司さんは8月21日、自身のInstagramを更新。ハワイでの面白いプライベート動画を公開しています。
【動画】ほほ笑ましいプライベートショット
「最後のカイカイ可愛い」黒木さんは「Hawaii 食い倒れ」とつづり、1本の動画を投稿。さまざまな食べ物や飲み物を口に運ぶ直前で静止した姿をまとめています。子どもたちも協力して静止しているところも、かわいらしいです。最後には息子を食べようとしている黒木さんが映っており、ほほ笑ましいです。
コメントでは、「食事の度に一旦停止して写真撮ったんですか 最後のカイカイ可愛い」「美味しそうな御食事ですね」「時々うつるお子様たちが可愛くて」「写真撮る為に一旦停止ポーズが面白い」「美味しそうなハワイごはん」「子供ちゃん達いるのがさらにイイじゃん」「これで太らないってすごい!!」「すごい体力!!」など、さまざまな声が上がりました。
ハワイで夫婦のダンス動画も19日には妻の宮崎麗果さんが「ハワイアン サンセットの新しい楽しみ」とつづり、黒木さんと楽しそうにダンスをしている動画を公開していました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
