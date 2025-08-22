福岡管区気象台は22日午前5時22分、落雷と突風に関する福岡県気象情報第4号を発表した。同県では、同日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意を呼びかけた。

［気象概況］九州北部地方では、台風12号から暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっている。このため、福岡県では、22日夜遅くにかけて、局地的に積乱雲が発達し、落雷や竜巻などの激しい突風が発生するおそれがある。





［防災事項］落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努める。

福岡管区気象台は22日午前4時52分、防災コメントを発表した。

＜防災事項＞「落雷と突風に関する福岡県気象情報」を発表中。22日は、台風12号周辺の暖かく湿った空気や太平洋高気圧の縁をまわる暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷を伴った激しい雨が降る所がある見込み。雨雲が予想以上に発達したり、停滞した場合は、大雨注意報を発表する可能性がある。



＜予想降水量（多い所）＞

・22日06時から23日06時まで

1時間降水量 30ミリ（県内全域）

24時間降水量 50ミリ（県内全域）