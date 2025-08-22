ららぽーと横浜、映画『８番出口』公開記念キャンペーン--限定フォトスポットも
三井ショッピングパーク ららぽーと横浜は8月25日〜9月23日、映画『８番出口』とタイアップしたキャンペーンを開催する。
映画『８番出口』の世界観をイメージしたフォトスポットが登場
期間中は、施設内に映画『８番出口』の舞台となっている地下通路の世界観をイメージしたオリジナルデザインのフォトスポットが登場する。映画本編に登場する看板デザインを使用した壁面や、作中に登場する"歩く男"パネルがあるコーナーで写真を撮ることができる。
8月18日から、ららぽーと公式アカウントでは映画『８番出口』の非売品グッズが抽選で当たるSNSキャンペーンも開始した。9月7日まで実施する。
(ｃ)2025 映画「８番出口」製作委員会
